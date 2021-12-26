استعدادا لـ أمم إفريقيا.. منتخب الجزائر يصل الدوحة الإثنين ويسافر منها إلى الكاميرون

يصل منتخب الجزائر غدا الإثنين إلى الدوحة، للدخول في معسكر مغلق.

ويخوض الخضر المدافعون عن لقبهم مباراتين وديتين في الدوحة، من المنتظر أن يكونا ضد جامبيا وغانا، قبل الإنطلاق إلى الكاميرون.

ويتواجد في الوقت الحالي جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب في الدوحة لإتمام استعدادات المعسكر، كما حضر مباراة قطر والريان في مسابقة الدوري لمراقبة الثنائي جمال بلعمري وياسين براهيمي اللذين يلعبان للناديين على الترتيب.

ويستمر المعسكر حتى السفر إلى الكاميرون، حيث تدافع الجزائر عن لقبها.

وتدخل الجزائر البطولة في المجموعة الخامسة، ضد كل من كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.