الدرجة الثانية - الإعلاميين يفوز على البداري.. وتعادل سلبي بين المصري بالسلوم والمجد

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 18:13

كتب : رضا السنباطي

المصري بالسلوم

اختتمت اليوم مباريات الجولة الـ 12 بدوري الدرجة الثانية المصري.

في مجموعة الصعيد فاز الإعلاميين على البداري بهدف دون مقابل سجله عبد العزيز إمام.

فوز الإعلاميين رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز الـ 13، بينما توقف رصيد البداري عند النقطة الثامنة في المركز الـ 16.

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بينما يتصدر أسوان المجموعة برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن كيما أسوان صاحب الـ 26 نقطة.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت في مجموعة بحري، تعادل المصري بالسلوم مع المجد السكندري بدون أهداف.

التعادل رفع رصيد المصري بالسلوم للنقطة الـ 15 في المركز الثامن، بفارق الأهداف عن المجد السكندري الذي ارتفع رصيده لنفس العدد من النقاط.

ويتصدر حرس الحدود المجموعة برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن دكرنس صاحب نفس الرصيد.

دوري الدرجة الثانية الإعلاميين المصري بالسلوم المجد السكندري
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