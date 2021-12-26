المحكمة الاقتصادية تبرئ مرتضى منصور من سب الخطيب

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما اليوم الأحد بتبرئة مرتضى منصور رئيس الزمالك، من تهمة سب محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وعاد منصور مؤخرا لرئاسة نادي الزمالك، فيما يستمر الخطيب رئيسا للنادي الأهلي لفترة جديدة بعد انتخابات نوفمبر الماضي.

وأعلن منصور في وقت سابق ترشحه لانتخابات الزمالك.

ويستقبل الزمالك طلبات الترشح في انتخاباته حتى يوم الأربعاء المقبل.

وصرح منصور بحسب الموقع الرسمي للزمالك: "أتمنى بصدور هذا الحكم إغلاق صفحة الخلافات مع الكابتن محمود الخطيب وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما وخاصة أنني أحترم النادي الأهلي كمؤسسة رياضية مصرية تشارك نادي الزمالك العريق في إمداد جميع منتخبات مصر باللاعبين في كل الألعاب الرياضية".