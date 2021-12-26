 عامر حسين لـ في الجول: لم أتلق أي خطابات بإمكانية اللعب بعد 27 ديسمبر

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية ومدير إدارة المسابقات، أنه لم يتلق أي خطابات بشأن إمكانية لعب أي مباريات في الدوري بعد 27 ديسمبر.

وقال حسين لـ FilGoal.com: "لم أتلق أي خطابات بإمكانية لعب مباريات بعد يوم 27 ديسمبر".

وأوضح "وبالتالي أعمل بالقواعد الموجودة لدي سلفا، وهي إيقاف المسابقة مع بدء الأجندة الدولية قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا بـ 14 يوما".

وشدد "ذلك يعني إيقاف الدوري يوم 27 ديسمبر".

وفي وقت سابق، كشفت رابطة أندية الدوري المصري عن موعدي توقف وعودة مسابقة الدوري المصري من أجل بطولة أمم إفريقيا.

وأعلنت الرابطة توقف المسابقة يوم 27 ديسمبر الجاري رسميا، على أن تعود المسابقة يوم 6 فبراير.

بيان الرابطة أكدت على إن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة بطولة أمم إفريقيا في موعدها، وعليه تقرر توقف المسابقة بشكل رسمي.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 خلال الفترة من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير المقبل.

وتشارك مصر في البطولة من خلال التواجد بالمجموعة الرابعة رفقة نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

وتقام مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري خلال أيام الجمعة، والسبت، والأحد، حيث ستكون المباراة الأخيرة بين نادي فيوتشر والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة السابعة.

من جهة أخرى، ستتأجل مباراة الأهلي مع بيراميدز من الجولة الثامنة لتقام في وقت لاحق بسبب خوض الأهلي للقاء كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء البيضاوي.