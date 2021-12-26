منافس مصر - مدرب السودان يتحدث عن كيفية الاستعداد للمجموعة "الأكثر جاهزية"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 15:42

كتب : FilGoal

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قال برهان تيه المدير الفني للمنتخب السوداني إنه يعد فريقه بصورة جيدة لبطولة أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون مطلع العام المقبل.

منتخب السودان يتواجد في مجموعة واحدة مع مصر ونيجيريا وغينيا بيساو في البطولة التي تنطلق 9 يناير المقبل.

وأضاف في تصريحات للصحفيين "سنلعب مباراتين ودييتن أمام إثيوبيا وزيمبابوي على التوالي".

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وتابع "نسعى لخوض مباراة ودية ثالثة قبل انطلاق البطولة".

وأكمل "التجارب الودية ستُجهز الفريق بشكل جيد وستمنح اللاعبين حساسية المباريات".

وأقر برهان تيه بصعوبة مجموعة السودان، واصفا منتخبات المجموعة بالأكثر جاهزية وذات المستوى العالي.

وأتم "الجميع داخل معسكر المنتخب السوداني يسعى لظهور مشرف في نهائيات أمم إفريقيا".

ويبدأ المنتخب السوداني مبارياته بلقاء غينيا بيساو ثم نيجيريا، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة عربية ضد شقيقه المصري.

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