ليكيب: باريس سان جيرمان يسعى للتخلص من 5 لاعبين لتعويض الخسائر

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 15:46

كتب : عمر خالد

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حقق مبيعات 9 مليون يورو فقط خلال سوق الصيف الماضي، وبالتالي فالنادي يريد التخلص من عدد معين من اللاعبين.

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في تحقيق مبيعات تصل إلى 180 مليون يورو لتعويض خسائر العالم الحالي والتي تصل إلى 200 مليون يورو.

وأشارت ليكيب إلى أن إدارة باريس تريد إدخال 100 مليون يورو من المبيعات خلال شهر يناير حتى لا يجبروا استثمارات قطر الرياضية على ضخ رأس المال لتجنب العواقب المالية.

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وأضاف تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أن هناك عدد من اللاعبين على قائمة الرحيل عن الفريق الفترة المقبلة وأولهم هو رافينيا والذي بات إنتقاله إلى ريال سوسيداد الإسباني وشيكا جدا.

هذا بجانب كورزاوا الظهير الأيسر، الذي أكد بالفعل بشكل خاص لزملائه في الفريق أنه لا يخطط لمغادرة باريس سان جيرمان ولكنه لا يحظى مشاركة مع المدير الفني الحالي للفريق.

وأشارت ليكيب إلى أن باريس يريد التخلص من ديالو وكرير، إلى جانب جوليان دراكسلر والذي لم يلعب كثيرا بسبب الإصابات المستمرة ووصول ميسي إلى الفريق بداية الموسم، وهو ما أثر على حصوله على دقائق أكثر للمشاركة.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدراة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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