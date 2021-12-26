الأهلي ينفى حسم حقوق رعاية الاستاد

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 15:13

كتب : FilGoal

إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي WE السلام

نفت إدارة النادي الأهلي حصول أي شركة على حقوق تسمية وتمويل مشروع استاد النادي.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي في تصريحات نشرها موقع ناديه إن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح بالمرة".

وأوضح أن النادي تلقى بالفعل العديد من العروض المحلية والعالمية الخاصة بالاستاد، لكن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

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وشدد على أن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية سوف تجتمع خلال هذا الأسبوع لمناقشة تلك العروض لاختيار الأنسب وما يحقق مصلحة الأهلي وطموحات أعضائه وجماهيره.

في شهر مايو الماضي، وضع الأهلي حجر أساس استاد النادي في مدينة الشيخ زايد.

الأهلي استاد الأهلي
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