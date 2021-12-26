الحضري: لا نفكر في اسم أو قوة أي منتخب سنواجهه بالدور الحاسم من تصفيات المونديال

شدد عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر على أن الفراعنة لا يخشون مواجهة أي منتخب في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

المنتخب المصري ضمن 10 منتخبات تأهلت للدور الفاصل، لكن تواجده في التصنيف الثاني سيجعله يواجه أحد منتخبات التصنيف الأول، السنغال أو المغرب أو الجزائر أو تونس أو نيحيريا.

وقال الحضري في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "الروح عادت من جديد للمنتخب المصري. نحن جميعا ليس لنا هدف إلا الفوز بكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، والتأهل إلى كأس العالم".

وأضاف "نهدف إلى ذلك في ظل وجود دوري مصري قوي، يشارك فيه الأهلي والزمالك، الناديان اللذان مثَّلا الكرة المصرية في كل البطولات الدولية على مستوى القارة الإفريقية، وبطولات كأس العالم للأندية".

وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون يوم 9 يناير المقبل وتستمر حتى 6 فبراير القادم.

وعلق الحضري على حظوظ مصر في التأهل إلى مونديال 2022 قائلا "سنتأهل إلى كأس العالم، لأننا منتخب كبير، ويملك تاريخا حافلا بالإنجازات".

وأتم "نحن لا نفكر في اسم أو تاريخ أو قوة أي منتخب سنواجهه بقدر ما نهتم بكيفية تحقيق الفوز والتأهل، الذي أراه قريبًا بإذن الله".

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور الحاسم في يناير المقبل، على أن تلعب المواجهة من خلال مباراتي ذهاب وإياب في أواخر مارس القادم.