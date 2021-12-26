آس: برشلونة ما زال يستفيد من ميسي حتى الآن

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 12:16

كتب : عمر خالد

ميسي مع الكرة الذهبية

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نادي برشلونة مازال يستغل لاعبه السابق ليونيل ميسي على النحو الإقتصادي بالنسبة للنادي.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وأوضحت آس أنه مرت أربعة أشهر منذ إعلان ميسي الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. ولكن مع ذلك الرحيل مازال اللاعب الأرجنتيني يدر دخلا على ناديه السابق.

وأشارت الصحيفة أنه في متجر برشلونة الرسمي، يمكنك شراء أشياء للاعب الأرجنتيني ولكن أسعارهم مرتفعة، حيث تتراوح منتجات ميسي التي لا يزال برشلونة يبيعها في متجره الرسمي من شارة الكابتن إلى قمصان موقعة من النجم الأرجنتيني نفسه.

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ويبلغ سعر القميص الموقع من النجم الأرجنتيني حوالي 1170 يورو، ويعتبر هذا هو أثمن شيء لميسي داخل متجر النادي الكتالوني، إلى جانب أنه تم بيع شارة الكابتن التي وقعها الأرجنتيني بسعر 643.50 يورو.

وتابعت الصحيفة في تقريرها أنه يواصل متجر برشلونة الرسمي أيضا استخدام صورة ميسي جنبا إلى جنب مع صورة أساطير النادي مثل قميص موسم 2013 – 2014 الذي وقعه النجم الأرجنتيني مع تشافي هيرنانديز وأندريس إنيستا حيث يصل سعر هذا القميص إلى 2950 يورو.

يذكر أن برشلونة لم يتمكن من تجديد عقد ميسي الصيف الماضي بسبب وضعه الاقتصادي الحساس ليرحل مجانا إلى باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي برشلونة
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