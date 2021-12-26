أمم إفريقيا - ثلاثي إشبيلية يؤخر انضمامه لمنتخب المغرب لما بعد 3 يناير

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية أن الثلاثي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري ومنير الحدادي سيتأخر انضمامه لمعسكر أسود الأطلس قبل بطولة أمم إفريقيا.

الأجندة الدولية للبطولة التي تنطلق يوم 9 يناير المقبل تبدأ من يوم 27 ديسمبر الجاري.

وذكر النادي في بيان: "سيتأخر انضمام بونو والنصيري والحدادي إلى معسكر منتخب المغرب لما بعد مباراة الجولة 19 من الدوري الإسباني".

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سيلعب إشبيلية ضد قادش في الدوري الإسباني يوم 3 يناير المقبل.

ورد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على بيان منتدى الدوريات العالمية الذي طالب بانضمام اللاعبين لمنتخبات بلادهم في كأس أمم إفريقيا بعد يوم 3 يناير 2022.

وقال "فيفا" في خطابه إن الأجندة الدولية للبطولة تبدأ يوم 27 ديسمبر 2021.

وسيخطر الاتحادات المعنية بأن موعد انضمام اللاعبين سيكون في الفترة ما بين 27 ديسمبر حتى 3 يناير مع آخر مباراة لكل لاعب مع فريقه خلال تلك الفترة.

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أخطر منتدى دوريات العالم، الذي يضم 41 دوريا كرويا من قارات مختلفة، الاتحادان الدولي والإفريقي لكرة القدم، "فيفا" و"كاف" على الترتيب، بأنه لن يترك اللاعبين للمشاركة في كأس إفريقيا قبل 3 يناير المقبل.

وهذا يخالف قاعدة فيفا التي تلزم الأندية بترك لاعبيها للمشاركة في كأس إفريقيا قبل انطلاق البطولة بـ14 يوما، أي في 27 ديسمبر الجاري.

وأبدى المنتدى في وقت سابق اعتراضه على ترك الأندية للاعبيها لوقت طويل بسبب كأس إفريقيا، وقال إنه متخوف من الإجراءات الصحية في الكاميرون خشية تعرض لاعبين للإصابة بفيروس كورونا.

وناقش كاف فكرة تأجيل البطولة وصرح جياني إنفانتينو رئيس فيفا أن الأفضل كان إجراء المسابقة في سبتمبر 2022.

لكن كاف، بعد اجتماعه مع مسؤولي الكاميرون، شدد أن كأس الأمم الإفريقية ستنطلق في موعدها المحدد مسبقا.

ويمثل توقيت إجراء كأس إفريقيا مشكلة لأندية أوروبية بسبب خوضها لمباريات عديدة دون بعض نجومها الأفارقة، خاصة فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا بالإضافة إلى فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها اللاعبون بعد العودة إلى القارة العجوز.

ويجري نهائي البطولة في 6 فبراير المقبل.

إشبيلية المغرب ياسين بونو يوسف النصيري منير الحدادي
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