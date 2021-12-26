موندو ديبورتيفو: أزمة في تجديد تعاقد ديمبيلي.. وعرض خرافي من نيوكاسل

أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة لم يجدد تعاقده حتى الآن.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وتابعت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن برشلونة يعتبر استمرار اللاعب أمرا مفروغ منه، ولكنه لم يجدد حتى الوقت الحالي، حيث سيكون مدة العقد الجديد 5 مواسم أخرى.

ولكن أشارت "موندو ديبورتيفو" أن اللاعب الفرنسي ووكيله لم يوضحا أى شئ في عملية تجديد العقد مع برشلونة، حيث ينتظر النادي الرد منذ أكثر من 10 أيام وتم وضع موعد نهائي وهو يوم 31 ديسمبر لانتظار الجناح الفرنسي لحسم موقفه.

وبحسب موندو، فإن ديمبيلي لديه عرض فلكي من فريق نيوكاسل الإنجليزي، حيث عرض النادي على اللاعب راتب واقع 15 مليون يورو في الموسم الواحد وهو رقم بعيد كل البعد عن ما يقدمه برشلونة للاعب في الوقت الحالي، ولكن موقف النادي الإنجليزي هذا الموسم جعل ديمبيلي يتردد حتى الآن في اتخاذ القرار النهائي.

واختتم التقرير بأن هناك أندية أخرى تريد ضم اللاعب وهم ليفربول الإنجليزي ومانشستر يونايتد، لكن لا أحد منهم يقدم مثل الأرقام الفلكية التي عرضها نيوكاسل على اللاعب الفرنسي.

يذكر أن عثمان ديمبيلي شارك مع برشلونة في 8 مباريات هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث ساهم في صناعة هدفين فقط حتى الآن.