حوار - أحمد الشناوي يتحدث عن رحيله من الزمالك وحقيقة جلسته مع الخطيب

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر عن تفاصيل رحيله عن الزمالك وحقيقة الجلسة التي جمعته مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

ويأمل الشناوي العودة والتواجد رفقة منتخب مصر في كأس العالم 2022 حال تأهل الفراعنة للمونديال، كما تحدث عن الفارق بين أسلوب لعب رودولفو أروابارينا وتاكيس جونياس في بيراميدز.

الشناوي أجرى حوارا على قناة المحور وإليكم أبرز ما قاله.

العودة

"سأعود الشهر المقبل مع بيراميدز للتدريبات الجماعية وسأسافر مرة أخرى لألمانيا لإجراء فحص جديد من أجل العودة للمباريات".

"هدفي أن أجهز للمشاركة في كأس العالم 2022 حال تأهل منتخب مصر".

"قصرت في حق نفسي كثيرا مع الإصابات وأطمح أن أقدم أكثر الفترة المقبلة، عندما سأعود للملعب سأكون أفضل مما سبق".

"أحب خوض المباريات لكن كنت لا أحب التمرين في الجيمانزيوم كثيرا وأعرف أن ذلك خطأ، الآن سأركز على أن ألعب السنوات المقبلة دون التعرض لإصابات".

اللعب مع أروابارينا وجونياس

"طريقة لعب اليوناني تاكيس جونياس تشبه أسلوب إيهاب جلال والموضوع يصبح ممتعا، والإصابة عطلتني".

"بدأت فترة الإعداد مع رودولفو أروابارينا الموسم الماضي وأصبت بفيروس كورونا ما أبعدني عن المشاركة وبعد مشكلة مهدي سليمان ظللت الحارس الثاني لفترة طويلة، وخضت مباراتي الرجاء في نصف نهائي الكونفدرالية ولعبت ضد الأهلي حتى أصبت أمام إنبي".

"جلست احتياطيا 34 مباراة، ولا أعرف سبب بقائي بديلا مع أروابارينا، حتى شاركت ضد الرجاء في الكونفدرالية ثم الأهلي في الدوري".

"تحدثت مع المدرب الأرجنتيني ولم يكن حديثه منطقيا معي، ولم أحصل على الفرصة معه، وبعد مباراة سموحة التي خسرها الفريق قرر أن يجري التغييرات على الفريق وشاركت بعد ذلك حتى رحيله".

"تاكيس يضع نظاما وكان شكل وادي دجلة جيد رغم أن الأسماء شابة ولا تمتلك الخبرة وتحب تشاهدهم".

"عندما بدأنا حفظ خطة تاكيس أصبحنا نسجل 6 و7 أهداف في المباراة بنهاية الدوري، وكل لاعب يعرف أين سيتحرك زملائه له".

الرحيل عن الزمالك

"اتحاد الكرة بالاتفاق مع الزمالك تحمل تكاليف إصابتي، وبسبب طول مدة غيابي تعاقد الزمالك مع حارسين، وعندما تحدث معي تركي آل الشيخ للانضمام لبيراميدز قررت الرحيل بعدما شعرت بوجود اتفاق بين الفريقين".

"عندما تم الحجز على أرصدة الزمالك، تحدث معي وكيلي بأن بيراميدز يريد التعاقد معي ولم أشعر من الزمالك أنهم متمسكين بي".

"قضيت أحلى أيام حياتي في الزمالك، وبيراميدز ولد كبيرا ووصلنا لنهائي الكونفدرالية والكأس وثالث الدوري ونادي سيكون له مستقبل كبير".

"لم أكن أريد الرحيل عن الزمالك، وعقب الرحيل لم أرد الحديث عن التفاصيل الصغيرة".

الجلسة مع الخطيب

"تركي آل الشيخ اتصل بي وطالبي مقابلتي ولم أكن أعرف أن محمود الخطيب رئيس الأهلي موجود هناك، واتفقت مع آل الشيخ على انتقالي لصفوف الاتفاق السعودي معارا لمدة 6 أشهر في ظل وجود رئيس ناديه حينها".

"بعد خسارة مباراة القمة بنتيجة 3-0، البعض ربط أن تواجدي هو للاتفاق على الانتقال للأهلي".

"بعد القمة ألغيت الشرط الجزائي مع الزمالك المقدر بمليون ونصف يورو وحصلت على ترضية من مرتضى منصور، وبعد ذلك تحدث معي تركي آل الشيخ عن الانتقال للأهلي، وقلت له سانتقل للدوري السعودي أولا وبعدها لم يحصل أي شيء بسبب الإصابة ومن ثم انتقلت إلى بيراميدز".

اللعب تحت ضغط

"أصبت في كأس الأمم الإفريقية أمام مالي، وحصلت على حقنة للمشاركة في مباراة السنغال بتصفيات كأس الأمم ووضعت قدمي بعدها في الجبس 3 أشهر".

"لعبت في عز تواجد الجماهير مع المصري ولعبت مع الزمالك في الجزائر وجنوب إفريقيا والمدرجات ممتلئة وكنت نجم المباراة، لماذا ظهرت تلك الأشياء فجأة!".

شريف إكرامي

"شريف إكرامي قضى عمره كله في الأهلي وعندما رحل ثم رمضان صبحي فأصبح البعض يتصيد له الأخطاء رغم أنه وضح الأمر".

"عندما تتسبب في خطأ وأنت تعلم ذلك ستظل تفكر به، وشريف يتدارك الأمور سريعا ويعرف كيف يمر من تلك الأزمات".

"بعد خطأ اليوم أمام إنبي سنقضي راحة 45 يوما من المباريات وقد يفكر في الأمر، كل الحراس في العالم يخطئون".