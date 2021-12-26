تحديد موعد قرعة كأس الرابطة وانطلاق البطولة

حددت رابطة الأندية موعد إجراء قرعة كأس الرابطة والتي تقام لأول مرة، وموعد انطلاق البطولة.

ومن المنتظر أن تقام كأس الرابطة أثناء مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2022.

وجاء بيان رابطة الأندية:

وجهت رابطة الأندية المحترفة دعوة رسمية للأندية الأعضاء لحضور مراسم قرعة النسخة الأولى من مسابقة كأس الرابطة والتي ستقام يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات النسخة الأولى من كأس الرابطة يوم الإربعاء الموافق 12 يناير 2022.

🚨 دعوة الأندية لحضور قرعة النسخة الأولى من كأس الرابطة 🏆 #EPL #رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/aElElhxeIb — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 25, 2021

وكان عامر حسين عضو رابطة الأندية قد صرح من قبل قائلا: "بسبب معسكر الزمالك في الإمارات بين 1 و9 يناير المقبل ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية حيث سيسافر الفريق يوم 31 يناير إلى الإمارات، لذلك ستقام مباريات دور المجموعات من كأس الرابطة بين 12 و30 يناير المقبل".

وأردف "كل يوم ستقام مباريات مجموعة واحدة، ولن تُلعب مباريات في الأيام التي يشارك فيها منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا بسبب الرعاة".

وأتم "وتقام مرحلتي نصف النهائي والنهائي في التوقف الدولي بشهر يونيو المقبل بين يومي 1 و14".

ومن المقرر أن تقسم فرق الدوري الـ 18، إلى 3 مجموعات ليخوض كل فريق 5 مباريات.

ويتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريق صاحب مركز ثاني إلى نصف النهائي.