عامر حسين لـ في الجول: كيروش لم يطلب لعب مباراة الأهلي وبيراميدز.. والكل يعلم الموقف منذ اللحظة الأولى

نفى عامر حسين عضو رابطة الاندية والمسؤول عن المسابقات أن الهدف من تأجيل مباراة بيراميدز والأهلي هو مجاملة الأخير مشيرا إلى أن كيروش لم يطلب لعب المباراة يوم 30 ديسمبر.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "ما يتردد عن أن الهدف من تأجيل مباراة بيراميدز والأهلي هو مجاملة الأخير غير صحيح تماما، منذ اللحظة الأولى التى وضع فيه توقيت مباراة الفريقين تم التنويه في الجدول المعلن والذي تعلمه جميع الأندية ووسائل الاعلام أن اللقاء سيقام في حالة تأجيل كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف " لو افترضنا أنه سيتم التراضي والتوافق على بين المنتخب الوطنى وإدارة الناديين والرابطة على أن يسمح بلعبها لكن هذا لن يقبله المنتخبات الأفريقية الأخرى التى لها لاعبين أجانب في الأهلي وبيراميدز".

وتابع "كيروش لم يطلب لعب مباراة بيراميدز والأهلي يوم 30 ديسمبر لتكون إعداد للاعبين الدوليين في الفريقين قبل بدء تجمع المنتخب، هذا الأمر عار تماما من الصحة".

واستكمل "استغرب انتقاد البعض لهذه القرارات خصوصا مع تأجيل الدوري كله وليس هذه المباراة فقط، لا أجامل الأهلي أو أي فريق آخر فلا أعرف إلا اللوائح والقوانين. الأهلي لا يحتاج المجاملات ولا ينتظرها من أحد ولم يكن طرفا في أي قرار يتم اتخاذه من أجل تنظيم المسابقات".

وواصل "لن يكون هناك عودة للدوري قبل مدة الـ40 يوما التي تم الإعلان عنها لتوقف المسابقة حتى وإن لم يكمل المنتخب مشواره للنهاية في أمم إفريقيا لأن هناك بعض اللاعبين الأجانب لدى الأندية سيشاركون مع منتخباتهم في البطولة".

واستطرد "عودة الدوري ستكون بلعب المؤجلات أولا حتى يكون كل فريق لعب 8 مباريات حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ثم يتم استكمال المسابقة".

وأردف "نواجه صعوبة في حسم التوقيتات بسبب عدم وضوح الرؤية لدى الكاف حول موعد أولى مباريات الأهلي في دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بسبب تزامنها مع مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية".

وأتم "قرعة كأس الرابطة ستقام يوم 3 يناير وستبدأ في 12 يناير وتستمر حتى نهاية الشهر ثم يلعب الدور قبل النهائي والنهائي خلال فترة التوقف الدولي يونيو المقبل".

يذكر أن الدوري المصري سيتوقف بعد مواجهة الأهلي وفيوتشر غدا الأحد حتى يوم السادس من فبراير المقبل.