فيفا يرد على بيان منتدى الدوريات العالمية: الأجندة الدولية لأمم إفريقيا تبدأ يوم 27 ديسمبر

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على بيان منتدى الدوريات العالمية الذي طالب بانضمام اللاعبين لمنتخبات بلادهم في كأس أمم إفريقيا بعد يوم 3 يناير 2022.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون بين 9 يناير وتنتهي في 6 فبراير.

وقال "فيفا" في خطابه إن الأجندة الدولية للبطولة تبدأ يوم 27 ديسمبر 2021.

وسيخطر الاتحادات المعنية بأن موعد انضمام اللاعبين سيكون في الفترة ما بين 27 ديسمبر حتى 3 يناير مع آخر مباراة لكل لاعب مع فريقه خلال تلك الفترة.

أخطر منتدى دوريات العالم، الذي يضم 41 دوريا كرويا من قارات مختلفة، الاتحادان الدولي والإفريقي لكرة القدم، "فيفا" و"كاف" على الترتيب، بأنه لن يترك اللاعبين للمشاركة في كأس إفريقيا قبل 3 يناير المقبل.

وهذا يخالف قاعدة فيفا التي تلزم الأندية بترك لاعبيها للمشاركة في كأس إفريقيا قبل انطلاق البطولة بـ14 يوما، أي في 27 ديسمبر الجاري.

وأبدى المنتدى في وقت سابق اعتراضه على ترك الأندية للاعبيها لوقت طويل بسبب كأس إفريقيا، وقال إنه متخوف من الإجراءات الصحية في الكاميرون خشية تعرض لاعبين للإصابة بفيروس كورونا.

وناقش كاف فكرة تأجيل البطولة وصرح جياني إنفانتينو رئيس فيفا أن الأفضل كان إجراء المسابقة في سبتمبر 2022.

لكن كاف، بعد اجتماعه مع مسؤولي الكاميرون، شدد أن كأس الأمم الإفريقية ستنطلق في موعدها المحدد مسبقا.

ويمثل توقيت إجراء كأس إفريقيا مشكلة لأندية أوروبية بسبب خوضها لمباريات عديدة دون بعض نجومها الأفارقة، خاصة فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا بالإضافة إلى فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها اللاعبون بعد العودة إلى القارة العجوز.

ويجري نهائي البطولة في 6 فبراير المقبل.