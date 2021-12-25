قائمة فيوتشر - سعد والبدري وثنائي المنتخب يواجهون الأهلي

اختار علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر قائمة مكونة من 21 لاعبا لمواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة السابعة.

ويتواجد أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد ثنائي منتخب مصر الذي شارك في كأس العرب عن قائمة الفريق.

كما تضم القائمة رباعي الأهلي المُعار: سعد سمير ومحمد عبد المنعم وكريم نيدفيد ومصطفى البدري.

وجاءت قائمة فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمود حمدي - محمد طارق.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد عبد المنعم - طارق طه - سعد سمير - جوزيف جوناثان - أحمد عاطف.

خط الوسط: كريم نيدفيد - محمد فاروق - ناصر ماهر - أحمد رفعت - عمر كمال - أيمن الصفاقسي - غنام محمد - محمود شعبان - محمد رضا - ربيعة - أنسيت أبل.

خط الهجوم: مصطفى البدري.

ويحتل فيوتشر الذي يخوض أول مواسمه في الدوري المركز 13 برصيد 7 نقاط من 6 مباريات.