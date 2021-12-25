الدرجة الثانية – أبو العينين شحاتة مديرا فنيا لـ المنيا

أعلن نادي المنيا تعيين أبو العينين شحاتة مديرا فنيا ليقود الفريق في مجموعة الصعيد من الدرجة الثانية.

وشاهد شحاتة تعادل فريقه الجديد مع سوهاج في الجولة 12 من الدوري.

وسيعوض شحاتة رحيل شديد قناوي الذي قاد الفريق في 11 جولة سابقة حصد خلالها 19 نقطة من 5 انتصارات و4 تعادلات.

ويضم الجهاز كل من:

مدير فني: أبو العينين شحاته

مدير الكرة: ياسر مصطفى

مدرب عام: محمود إسماعيل

مدرب مساعد: محمد رؤوف

مدرب مساعد: وليد أوشا

مدرب حراس مرمى: محمد إسماعيل

طبيب الفريق: وائل حسين

ويحتل المنيا المركز الخامس في مجموعة الصعيد برصيد 20 نقطة بعد 12 جولة بفارق 7 نقاط عن أسوان المتصدر.