عودة: الزمالك كان موفقا ولم يهدر الفرص.. ولا أحد يريد اللعب في المحلة

أبدى محمد عودة مدرب غزل المحلة اعتقاده أن الزمالك كان موفقا في فوزه الكبير على فريقه بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عودة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "نتيجة كبيرة جدا ولكن يجب أن ننسى. المباراة انتهت ويجب أن ننظر للقادم. تحدثنا مع اللاعبين في كل هذه الأمور بالفعل".

وأضاف "بصراحة التوفيق له عامل كبير فيما حدث، في الشوط الأول كنا متماسكين وأهدرنا انفرادا لو سجلناه كنا سنتقدم ونبدأ في إغلاق المباراة في الشوط الثاني، ولكن حين أهدرناه أتى بمرمانا هدفين".

وأوضح "اضطررنا للضغط من الأمام في الشوط الثاني وأغلقنا وسط الملعب بصورة جيدة خلال أول 25 دقيقة في الشوط، وأهدرنا فرصتين وكرة في العارضة وكنا الأخطر".

وتابع عودة "ولكن مع أول محاولة هجومية من الزمالك أتى الهدف الثالث الذي قضى علينا. الزمالك لم يهدر ما أتاه، بينما نحن أهدرنا وكان من الممكن أن نحسن هذه النتيجة على الأقل".

وأشاد مدرب غزل المحلة بقدرات لاعبي الزمالك معتبرا أن الخبرات كان لها دور في الخسارة الثقيلة، حيث قال: "الزمالك لديه لاعبين مميزين فهو بطل الدوري، والرباعي الأمامي لديه السرعات والمهارة والحلول الفردية، في وجود أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومصطفى فتحي".

وأضاف "يأتي أيضا إمام عاشور ليقدم الزيادة العددية معهم من وسط الملعب. أغلقنا كل ذلك ولم يكن هناك أي مشاكل في نصف الساعة الأول. الأزمة كانت في الحلول، فالزمالك كانت تأتيه الفرص ولا يهدرها".

ويرى عودة أن غزل المحلة تأثر بفترة توقف الدوري خلال كأس العرب، حيث أوضح "كلما أخذنا إيقاع المباريات يحدث توقف. نحاول لعب مباريات ودية فلا تكون على نفس المستوى. تواصلنا مع كل أندية الدوري حتى يلعبوا معنا مباريات ودية في ملعبنا بالمحلة ولم يوافق أي منهم على القدوم".

وتابع "نضطر نحن للسفر والعودة في نفس اليوم وهذا يرهق اللاعبين، ولكن من الجيد أن بطولة كأس الرابطة ستنطلق كي تستعد الأندية خلال توقف كأس أمم إفريقيا".

واختتم "ستأتي الصفقات الجديدة في شهر يناير. كانت هذه مباراة للنسيان وكان الزمالك في أفضل حالاته وكان الأقرب للفوز ولكن النتيجة كبيرة. سنعرض الأخطاء على اللاعبين ولكن ليس الآن، في الوقت الحالي يحصلون على الراحة".

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد المحلة عند 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع.