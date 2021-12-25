كارتيرون يكشف أسباب مشاركة أبو جبل على حساب عواد.. وتعليق على استبعاد طارق حامد

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك سعادته بالفوز على غزل المحلة برباعية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد بختام العام بتحقيق الفوز، وأشعر بالرضا عن الأداء والنتيجة والفوز المستحق، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب مؤقتا".

وأضاف "أشرف بن شرقي يستعيد مستواه المعتاد. كنت أشعر بقدرته على التسجيل في مباراة اليوم وهو ما حدث".

وعن مشاركة محمد أبو جبل أساسيا في مباراة اليوم على حساب محمد عواد قال كارتيرون: "الحارس في القائمة المبدئية لمنتخب مصر ومشاركته اليوم تمنحه فرصة كبيرة للتواجد في القائمة النهائية".

وأوضح "لدي قائمة كبيرة من اللاعبين وأحرص على تجهيزهم للمشاركة في أي وقت".

أما عن استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر قال كارتيرون: "الأمر يرجع للجهاز الفني للمنتخب، ولكنه مكسب للزمالك لأن اللاعب يقدم كل ما لديه لفريقه بنسبة 100%".

ووجه المدرب الفرنسي الشكر للمهاجم سيف الدين الجزيري على المشاركة في مباراة اليوم، بعد عودته من منتخب تونس عقب المشاركة في كأس العرب، موضحا أن اللاعب يتم توظيفه بطريقة أخرى مع نسور قرطاج ولكنه يبذل قصارى جهده مع الفريق.

وعن مشاركة حمزة المثلوثي على حساب حازم إمام في مركز الظهير الأيمن، أوضح كارتيرون "حازم إمام لاعب مهم للفريق وكان مستواه جيدا في المباراة الماضية، ولكني فضلت إراحته ومنح الفرصة للمثلوثي، للحفاظ على اللاعبين من الإصابات".

أخيرا عن الناشئين قال كارتيرون: "مستواهم جيد ولكن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات وسيكون من الصعب الدفع بهم في ظل المنافسة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وتابع موجها حديثه للصحفيين "أخبروني باسم لاعب من الناشئين أفضل ممن يشاركون وسيكون معكم الحق في ذلك الاعتراض".

واختتم "أحرص على الدفع بهم في المباريات الودية وهم يمكنهم الفوز على بعض فرق الدوري الممتاز. بعضهم طلب الرحيل على سبيل الإعارة ولكن بعد عودة الدوري قد يحصلون على الفرصة، وسينالونها في دورة الإمارات".

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون مواصلة التدريبات غدا يوم الأحد على ملعب النادي، ولمدة 3 أيام على أن يحصل اللاعبون على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 19 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد المحلة عند 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع.