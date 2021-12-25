الزمالك يتغلب على القائمين والعارضة وغزل المحلة برباعية ويتصدر مؤقتا

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 22:09

كتب : إسلام أحمد

الزمالك - غزل المحلة

فاز الزمالك واكتسح غزل المحلة وتفوق على القائمين والعارضة في مباراة انتهت بنتيجة 4-0 وتصدر ترتيب الدوري بشكل مؤقت بعد خوض مباراة الجولة الثامنة.

رباعية جاءت عن طريق: مصطفى فتحي ومحمد أوناجم وثنائية من أشرف بنشرقي.

الزمالك لم يتفوق فقط على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة، بل أيضا على القائمين والعارضة اللذان وقفا في وجه الأبيض 5 مرات مقابل مرة وحيدة للمحلة.

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فوز هو الأكبر للزمالك في الدوري منذ 4 أغسطس 2018 عندما فاز على الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وصدارة مؤقتة برصيد 19 نقطة من 8 مباريات متفوقا على الأهلي صاحب الـ 18 نقطة في المركز الثاني والذي يلتقي غدا الأحد فيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة.

التشكيل

أجرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك 6 تغييرات عن مباراة المقاولون العرب، أبرزها عودة محمد أبو جبل لحماية عرين الأبيض.

فيما بدأ غزل المحلة بـ عبده يحيى في الهجوم ومن خلفه إبراهيما توريه وباولن فوافي.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة، وفي الدقيقة التاسعة تحصل إيهاب سمير ظهير أيسر المحلة على بطاقة صفراء مبكرة.

وفي الدقيقة 12 سقط أحمد عفيفي لاعب وسط المحلة متأثرا بالإصابة لكنه عاد للمشاركة من جديد.

مرت ربع ساعة على بداية اللقاء وكنا على بداية سلسلة لم تنته.

ركلة ثابتة نفذها أحمد سيد زيزو ورأسية من سيف الدين الجزيري ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس محمود رضا.

ظل الزمالك الأكثر استحواذا على الكرة.

وفي الدقيقة 20 انسل عبده يحيى من خلف دفاعات الزمالك في هجمة مرتدة وتوغل صوب منطقة جزاء الأبيض وسدد في ظل محاولة من محمد عبد الغني للحاق به إلا أن أبو جبل أبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 31، أطلق إمام عاشور تصويبة صاروخية على مرمى فريقه السابق ارتدت من العارضة.

وبعد 5 دقائق من فرصة عاشور، اهتزت الشباك تلك المرة، عرضية من حمزة المثلوثي ورأسية من محمود علاء ترتطم بالعارضة يتابعها مصطفى فتحي في الشباك بتسديدة مباشرة.

هدف رابع لمصطفى فتحي خلال 8 مباريات الموسم الجاري بقميص الزمالك.

دقيقتان بعد الهدف الأول، وانفرد مصطفى فتحي تماما بمرمى المحلة وسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر (المرة الرابعة للأبيض في المباراة) لترتد لأشرف بنشرقي ليتابعها في الشباك.

وكاد أشرف بنشرقي أن يسجل أحد أروع أهداف الموسم في الدقيقة 43.

عرضية من زيزو من الجهة اليمنى ومقصية مزدوجة مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب، ومعه انتهى الشوط الأول.

في الشوط الثاني حاول لاعبو غزل المحلة تسجيل هدف تقليص الفارق والعودة في المباراة من جديدة.

باولن فوافي في الدقيقة 50 سدد كرة مباشرة تصدى لها أبو جبل.

وبعد 6 دقائق توغل فوافي من الجهة اليمنى لداخل منطقة جزاء الزمالك وسدد كرة قوية ارتطمت بعارضة أبو جبل.

في الدقيقة 64 أجرى كارتيرون 3 تغييرات دفعة واحدة فأشرك محمد أشرف روقا ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه بدلا من أحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز وسيف الدين الجزيري.

وفي الدقيقة 71 استطاع البديل أوناجم أن يسجل هدف الأبيض الزمالك بتوغل من جهة اليمين لمنطقة جزاء زعيم الفلاحين وأطلق تسديدة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك، معلنة هدف الزمالك الثالث.

ومثلما حدث في الشوط الأول سجل الزمالك هدفه الرابع سريعا –الثاني في الشوط الثاني- تمريرة طويلة من أحمد فتوح تضع أشرف بنشرقي منفردا ليسدد كرة من فوق الحارس (لوب) مسجلا هدفه الثاني في المباراة.

لتصبح تلك المساهمة الـ 35 لأشرف بنشرقي في الدوري منذ انضمامه للزمالك خلال 58 مبارة (سجل 21 وصنع 14).

ثنائية هي الأولى للمغربي مع الزمالك منذ 29 أبريل 2021 أمام المقاولون، هذه هي الثنائية الثالثة للنجم المغربي في الدوري مع الزمالك.

في الدقائق التالية أجرى كارتيرون تغييرين جديدين بشارك حازم إمام وعبد الله جمعة بدلا من المثلوثي وفتوح.

الدقائق العشر الأخيرة لم تشهد أي جديد لتكتب تفوقا للزمالك على القائمين والعارضة وغزل المحلة وصدارة مؤقتة.

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