موندو ديبورتيفو: برشلونة يسعى للتعاقد مع مزراوي

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 21:25

كتب : عبد الرحمن فوزي

نصير مزراوي - أياكس

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن رغبة برشلونة في التعاقد مع نصير مزراوي ظهير أيمن أياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول برشلونة الاتفقا مع مينو رايولا مدير أعمال مزراوي من أجل التعاقد معه بشكل مجاني في الموسم المقبل.

مزراوي ينتهي تعاقده مع أياكس بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي نادي بداية من شهر يناير المقبل.

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وكان برشلونة قد تعاقد مع سيرجينيو ديست في نفس المركز من أياكس ولكن اللاعب الأمريكي لم يقدم الأداء منتظر منه حتى الآن لذلك ترغب إدارة برشلونة في تدعيم المركز بلاعب جديد.

كان إدوين فاندارس سار المدير الرياضي لأياكس قد شدد على رغبة ناديه في الإبقاء على اللاعب ومحاولة تمديد تعاقده ولكنه أكد بأنهم لم يتوصلوا لاتفاق معه حتى الآن.

التعاقد مع مزراوي أيضا سيفيد برشلونة في مسعاه للتعاقد مع هالاند بسبب كون رايولا هو وكيل كلا اللاعبين.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما شارك مع أياكس في 21 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

نصير مزراوي برشلونة
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