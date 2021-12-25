روديجر ليس الأفضل.. 5 مدافعين على طاولة ريال مدريد يرشحهم الذكاء الاصطناعي

أنهى ريال مدريد مبارياته في عام 2021 على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ولكنه لا يزال يبحث عن التحسن، ويعد قلب الدفاع أحد أبرز المراكز التي تحتاج إلى هذا الأمر.

يأتي ذلك بعد رحيل سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان ورافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد في نفس الصيف، حيث تم ضم دافيد ألابا من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر لتعويضهما.

وبينما أسس النمساوي شراكة جيدة مع إيدير ميليتاو، يبقى ناتشو فيرنانديز وخيسوس فاييخو بعيدان عن مستوى المنافسة.

وفي ظل وجود أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي كواحد من أبرز الخيارات، قامت شركة "أولوكليب" بتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

النتيجة تركت روديجر خارج قائمة أفضل 5 خيارات لقلب دفاع الميرينجي، حيث لم تعتمد العملية على المستوى فقط بل على أسلوب لعب المدرب كارلو أنشيلوتي، كما تم أخذ الدوري الذي ينشط به كل لاعب في القائمة بعين الاعتبار.

النتائج أسفرت عن هذه الخيارات الخمسة: جول كوندي (إشبيلية) – ماركوس سينسي (فينورد) – باو توريس (فياريال) – مانويل أكانجي (بوروسيا دورتموند) – سفين بوتمان (ليل).

يذكر أن ريال مدريد يسعى لاستعادة لقب الدوري الإسباني الذي خسره في الموسم الماضي لصالح أتلتيكو مدريد.