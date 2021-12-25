سبورت: أيام ديست في برشلونة معدودة.. 3 خيارات مجانية على طاولة تشافي

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 20:05

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

لا يزال برشلونة يعاني من الناحية المادية، ورغم ذلك هو مضطر لخوض سوق الانتقالات الشتوية بكل ما أوتي من قوة، للتخلص من بعض الرواتب من ناحية، ولدعم الصفوف من الناحية الأخرى.

ووضع المدرب تشافي هيرنانديز بالفعل معايير متطلباته في الشتاء، بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وأبدى تشافي عدم رغبته في استمرار سيرجينو ديست ظهير الفريق، ما يعني أن لاعب أياكس السابق قد يرحل في الشتاء أو الصيف التالي.

أخبار متعلقة
وكيل لاعبين: كافاني ليس سعيدا في مانشستر.. إما برشلونة وإما البرازيل سبورت: ديمبيلي سيجدد لـ برشلونة ويخفض راتبه جوارديولا: وافقت على انتقال فيران توريس إلى برشلونة رومانو يكشف تفاصيل انتقال فيران توريس من مانشستر سيتي إلى برشلونة

ويملك المدرب الحالي وأسطورة وسط برشلونة ثلاثة بدائل على الطاولة بدون مقابل انتقال، وهم نصير مزراوي ظهير أياكس، وجابرييل سيديبيه ظهير موناكو، وأخيرا سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي.

وينتهي عقد الثلاثي في يونيو القادم، إلا أن أزبيليكويتا قابل لتجديد عقده في أي لحظة بمجرد وصول عرض من تشيلسي.

ويريد برشلونة الاستفادة من قدرات النجم المخضرم العائد داني ألفيش على مر الموسم، إلا أنه في جميع الأحوال يحتاج للاعب يمكنه تولي المهمة بصفة أساسية طوال الموسم، ما يجعل أزبيليكويتا هو المرشح الأول.

وتسود حالة من الإعجاب داخل برشلونة بما يقدمه أزبيليكويتا على الصعيدين الفني والاحترافي أيضا، حيث لعب في المستوى الأعلى لسنوات طويلة ويملك الرغبة في العودة إلى إسبانيا، بينما يريد تشيلسي الحفاظ عليه لعامين إضافيين.

أما المغربي مزراوي فهو ليس أكثر الخيارات إقناعا، كون برشلونة لا ينوي المغامرة بتكرار سيناريو ديست، إلا أنه على الجانب الآخر يعتبر في حالة أفضل بدنيا.

وبحسب التقارير فإن اللاعب الذي يمثله مينو رايولا كوكيل يلقى الاهتمام من الغريم ريال مدريد أيضا، إلا أن أولويته هي الانتقال إلى كامب نو.

أخيرا يأتي سيديبيه كمرشح ثالث، وهو لاعب كان على رادار برشلونة منذ بضع سنوات، ويملك القوة البدنية والقدرة على اللعب كقلب دفاع، وأعلن عدم رغبته في تجديد عقده مع موناكو ويطارده العديد من أندية القمة، كما أنه بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

تشافي برشلونة أزبيليكويتا سيديبيه ديست مزراوي
نرشح لكم
روديجر ليس الأفضل.. 5 مدافعين على طاولة ريال مدريد يرشحهم الذكاء الاصطناعي تقرير: رافينيا على الأبواب.. بايرن ميونيخ يحسم صفقته الشتوية إي إس بي إن: ليفربول بصدد تقديم عرض قياسي لـ محمد صلاح رئيس الاتحاد: سنضم محمود شبانة من الزمالك.. ولم نطلب ثنائي الأهلي
أخر الأخبار
كارتيرون: هذه أسباب مشاركة أبو جبل والمثلوثي على حساب عواد وإمام 9 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يتغلب على القائمين والعارضة وغزل المحلة برباعية ويتصدر مؤقتا 54 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد بوجبا وكونتيه من قائمة غينيا لكأس أمم إفريقيا ساعة | كأس أمم إفريقيا 2021
موندو ديبورتيفو: برشلونة يسعى للتعاقد مع مزراوي ساعة | الدوري الإسباني
روديجر ليس الأفضل.. 5 مدافعين على طاولة ريال مدريد يرشحهم الذكاء الاصطناعي ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: إيفرتون مهتم بالتعاقد مع كوتينيو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إصابة جيرارد بفيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: أيام ديست في برشلونة معدودة.. 3 خيارات مجانية على طاولة تشافي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 2 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 3 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 4 تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب