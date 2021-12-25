سبورت: أيام ديست في برشلونة معدودة.. 3 خيارات مجانية على طاولة تشافي

لا يزال برشلونة يعاني من الناحية المادية، ورغم ذلك هو مضطر لخوض سوق الانتقالات الشتوية بكل ما أوتي من قوة، للتخلص من بعض الرواتب من ناحية، ولدعم الصفوف من الناحية الأخرى.

ووضع المدرب تشافي هيرنانديز بالفعل معايير متطلباته في الشتاء، بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وأبدى تشافي عدم رغبته في استمرار سيرجينو ديست ظهير الفريق، ما يعني أن لاعب أياكس السابق قد يرحل في الشتاء أو الصيف التالي.

ويملك المدرب الحالي وأسطورة وسط برشلونة ثلاثة بدائل على الطاولة بدون مقابل انتقال، وهم نصير مزراوي ظهير أياكس، وجابرييل سيديبيه ظهير موناكو، وأخيرا سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي.

وينتهي عقد الثلاثي في يونيو القادم، إلا أن أزبيليكويتا قابل لتجديد عقده في أي لحظة بمجرد وصول عرض من تشيلسي.

ويريد برشلونة الاستفادة من قدرات النجم المخضرم العائد داني ألفيش على مر الموسم، إلا أنه في جميع الأحوال يحتاج للاعب يمكنه تولي المهمة بصفة أساسية طوال الموسم، ما يجعل أزبيليكويتا هو المرشح الأول.

وتسود حالة من الإعجاب داخل برشلونة بما يقدمه أزبيليكويتا على الصعيدين الفني والاحترافي أيضا، حيث لعب في المستوى الأعلى لسنوات طويلة ويملك الرغبة في العودة إلى إسبانيا، بينما يريد تشيلسي الحفاظ عليه لعامين إضافيين.

أما المغربي مزراوي فهو ليس أكثر الخيارات إقناعا، كون برشلونة لا ينوي المغامرة بتكرار سيناريو ديست، إلا أنه على الجانب الآخر يعتبر في حالة أفضل بدنيا.

وبحسب التقارير فإن اللاعب الذي يمثله مينو رايولا كوكيل يلقى الاهتمام من الغريم ريال مدريد أيضا، إلا أن أولويته هي الانتقال إلى كامب نو.

أخيرا يأتي سيديبيه كمرشح ثالث، وهو لاعب كان على رادار برشلونة منذ بضع سنوات، ويملك القوة البدنية والقدرة على اللعب كقلب دفاع، وأعلن عدم رغبته في تجديد عقده مع موناكو ويطارده العديد من أندية القمة، كما أنه بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.