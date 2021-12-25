انتهت في الدوري - الزمالك (4) - (0) غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام غزل المحلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري.

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نهاية المباراة.. الزمالك إلى الصدارة مؤقتا بـ19 نقطة في انتظار مواجهة الأهلي وفيوتشر غدا

ق85: أبو جبل يتصدى لرأسية معاذ الحناوي

ق79: دخول عبد الله جمعة وحازم إمام في مكان أحمد فتوح وحمزة المثلوثي

ق76: دخول مالك توريه وعبد الرحمن عاطف وأحمد النادري للمحلة في مكان أحمد عفيفي وهشام عادل وباولن فوافي

ق74: الهدف الرابع للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي بعد تمريرة طولية من أحمد فتوح وخطأ في الإبعاد من معاذ الحناوي لتصل للجناح المغربي الذي سدد من فوق الحارس إلى الشباك.

ق70: الهدف الثالث للزمالك عن طريق محمد أوناجم بتسديدة يسارية قوية اصطدمت بالعارضة وإلى الشباك

ق63: 3 تغييرات دفعة واحدة، دخول روقا وزراق سيسيه ومحمد أوناجم وخروج أحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز وسيف الدين الجزيري

ق58: عرضية من عبده يحيى وتسديدة من فوافي يتصدى لها أبو جبل، الحكم يحتسب ضربة حرة غير مباشرة بسبب تسلل على عبده يحيى

ق55: تسديدة قوية من باولن فوافي بعد مراوغة إمام عاشور تصطدم بالعارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: ضربة خلفية مزودجة من بن شرقي بجوار القائم بعد عرضية من أحمد سيد زيزو

ق40: سيف الدين الجزيري يهدر فرصة الهدف الثالث بعد انفراد بمحمود رضا، مهاجم الزمالك سدد في جسد الحارس.

ق38: الهدف الثاني للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي، خطأ من دفاع المحلة في التشتيت لتصل لمصطفى فتحي الذي سدد في القائم وارتدت لـ بنشرقي أودعها الشباك

ق35: الهدف الأول للزمالك عن طريق مصطفى فتحي بعد اصطدام رأسية محمود علاء بالعارضة

ق31: إمام عاشور يسدد من خارج منطقة الجزاء، والكرة تصطدم بالعارضة ثم محمود رضا حارس المحلة

ق26: تسديدة بعيدة المدى من هشام عادل يتصدى لها أبو جبل

ق20: أبو جبل يمنع هدف أول لغزل المحلة بعد انفراد من عبده يحيى وتصدى لحارس الزمالك

ق15: عرضية من أحمد سيد زيزو ورأسية من الجزيري في القائم

ق13: تمريرة من فتوح إلى بنشرقي الذي يخترق ويلعب كرة عرضية يمسكها محمود رضا

ق8: بطاقة صفراء على إيهاب سمير الظهير الأيسر لغزل المحلة

بداية المباراة