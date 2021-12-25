انتهت في الدوري - الزمالك (4) - (0) غزل المحلة
السبت، 25 ديسمبر 2021 - 19:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام غزل المحلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري.
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نهاية المباراة.. الزمالك إلى الصدارة مؤقتا بـ19 نقطة في انتظار مواجهة الأهلي وفيوتشر غدا
ق85: أبو جبل يتصدى لرأسية معاذ الحناوي
ق79: دخول عبد الله جمعة وحازم إمام في مكان أحمد فتوح وحمزة المثلوثي
ق76: دخول مالك توريه وعبد الرحمن عاطف وأحمد النادري للمحلة في مكان أحمد عفيفي وهشام عادل وباولن فوافي
ق74: الهدف الرابع للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي بعد تمريرة طولية من أحمد فتوح وخطأ في الإبعاد من معاذ الحناوي لتصل للجناح المغربي الذي سدد من فوق الحارس إلى الشباك.
ق70: الهدف الثالث للزمالك عن طريق محمد أوناجم بتسديدة يسارية قوية اصطدمت بالعارضة وإلى الشباك
ق63: 3 تغييرات دفعة واحدة، دخول روقا وزراق سيسيه ومحمد أوناجم وخروج أحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز وسيف الدين الجزيري
ق58: عرضية من عبده يحيى وتسديدة من فوافي يتصدى لها أبو جبل، الحكم يحتسب ضربة حرة غير مباشرة بسبب تسلل على عبده يحيى
ق55: تسديدة قوية من باولن فوافي بعد مراوغة إمام عاشور تصطدم بالعارضة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: ضربة خلفية مزودجة من بن شرقي بجوار القائم بعد عرضية من أحمد سيد زيزو
ق40: سيف الدين الجزيري يهدر فرصة الهدف الثالث بعد انفراد بمحمود رضا، مهاجم الزمالك سدد في جسد الحارس.
ق38: الهدف الثاني للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي، خطأ من دفاع المحلة في التشتيت لتصل لمصطفى فتحي الذي سدد في القائم وارتدت لـ بنشرقي أودعها الشباك
ق35: الهدف الأول للزمالك عن طريق مصطفى فتحي بعد اصطدام رأسية محمود علاء بالعارضة
ق31: إمام عاشور يسدد من خارج منطقة الجزاء، والكرة تصطدم بالعارضة ثم محمود رضا حارس المحلة
ق26: تسديدة بعيدة المدى من هشام عادل يتصدى لها أبو جبل
ق20: أبو جبل يمنع هدف أول لغزل المحلة بعد انفراد من عبده يحيى وتصدى لحارس الزمالك
ق15: عرضية من أحمد سيد زيزو ورأسية من الجزيري في القائم
ق13: تمريرة من فتوح إلى بنشرقي الذي يخترق ويلعب كرة عرضية يمسكها محمود رضا
ق8: بطاقة صفراء على إيهاب سمير الظهير الأيسر لغزل المحلة
بداية المباراة