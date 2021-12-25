انتخابات الزمالك – مرشح واحد في اليوم الرابع

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 19:42

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

انتهى اليوم الرابع من تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي المقبلة، وشهدت تقدم مرشح وحيد.

وتقدم خلال اليوم الرابع لفتح باب الترشح لانتخابات النادي، مرشح واحد فقط، وهو هشام نصر إبراهيم على مقعد العضوية تحت السن.

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي الإشراف على اللجنة التي تضم كل من: وليد بخيت نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسا ومحمود مأمون مساعد المدير التنفيذي نائبا، وعضوية كلا من: سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية، ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

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وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من: عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.

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