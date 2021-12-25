تفوق سموحة على طلائع الجيش يستمر للعام الرابع

حقق سموحة فوزه الثالث والثاني تواليا في الدوري بالتفوق على طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 5 من الدوري المصري.

وأقيمت المباراة اليوم بعدما تأجلت الشهر الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية.

سجل هدف اللقاء الوحيد: محمود حليمو.

ولم يخسر سموحة من طلائع الجيش في آخر 8 مباريات في الدوري المصري (4 انتصارات لسموحة و4 تعادلات)

ويعود آخر تفوق لطلائع الجيش على سموحة في أكتوبر 2017.

سموحة ارتفع رصيده إلى 12 نقطة من 7 نقاط، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 5 نقاط في المركز الـ 16.

التشكيل

قاد حسين فيصل ومروان حمدي وبجوار المغربي عبد الكبير الوادي هجوم سموحة.

فيما بدأ ميدو جابر وخالد حشادي في هجوم طلائع الجيش.

🔴 تشكيل الدوري - مروان وحسين فيصل يقودان سموحة.. وميدو جابر في هجوم طلائع الجيش pic.twitter.com/YeydTlZMbH — FilGoal (@FilGoal) December 25, 2021

وصف المباراة

14 دقيقة فقط واهتزت الشباك لأول مرة في مباراة، عرضية من عبد الرحمن عامر من الجهة اليسرى ورأسية متقنة من محمود حليمو غير المراقب لتسكن كرته شباك محمد بسام.

في الدقيقة 28 أرسل محمد ناصف عرضية ورأسية من ميدو جابر جاءت سهلة في يد الهاني سليمان.

وفي الدقيقة التالية كاد عبد الكبير الوادي أن يسجل هدف سموحة الثاني لكن تسديدته من داخل المنطقة جاءت في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 33، مرت مقصية خالد حشادي الرائعة بجوار القائم الأيسر للهاني سليمان.

ورد القائم الأيسر لمحمد بسام تسديدة قوية من مروان حمدي لتظل النتيجة على حالها.

وفي الدقيقة 66، تحصل محمد ناصف على بطاقة صفراء ثانية ليُصعب المهمة على رفاقه في الدقائق التالية.

وحاول البديل أحمد سمير إدراك التعادل بطريقة مختلفة بالكعب من داخل منطقة الجزاء لكن كرته أمسك بها الهاني سليمان بسهولة في الدقيقة 82.

الدقائق التالية شهدت تغييرات لكلا الفريقين ولم تتغير النتيجة ليحقق سموحة انتصاره الثاني على التوالي.