تقرير مغربي: خليلوزيتش يقرر استدعاء بدر بانون لقائمة المغرب

قرر وحيد خليلوذيتش مدرب منتخب المغرب استدعاء بدر بانون لاعب الأهلي إلى قائمة فريقه استعدادا لخوض كأس أمم إفريقيا 2021 وفقا لموقع 360 سبورت المغربي.

بدر بانون النادي : الأهلي المغرب

وقرر خليلوذيتش استدعاء بدر بانون ومحمد الشيبي الظهير الأيمن للجيش الملكي المغربي لصفوف المنتخب المغربي لقائمة المنتخب التي ستخوض البطولة.

وجاء قرار خليلوذيتش بعدما أقر الاتحاد الإفريقي بأن قوائم المنتخبات المشاركة ستتكون من 28 لاعبا بدلا من 23 بسبب مواجهة أي حالة طارئة أو إصابات من فيروس كورونا خلال البطولة.

كما قرر الاتحاد الإفريقي وجود 9 لاعبين على مقاعد البدلاء بدلا من 7 فقط خلال المباريات وإتاحة 3 تبديلات خلال المباراة بدلا من 5 مع وجود تبديل إضافي في حالة الوصول إلى الوقت الإضافي.

وكان خليلوذيتش قد أعلن قائمة أولية مكونة من 25 لاعبا خلت من بانون والشيبي ولكن بعد قرار الاتحاد الإفريقي، فسيتوجب على خليلوذيتش استدعاء ثلاثة لاعبين إضافيين للقائمة.

ومن المنتظر أن تبدأ البطولة يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.

وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بجانب كل من جزرالقمر، والجابون، وغانا.