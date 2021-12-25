تشكيل الزمالك - عودة أبو جبل ضمن 6 تغييرات أمام غزل المحلة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة المحلة اليوم السبت.

ويلتقي الزمالك مع المحلة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

الزمالك يتواجد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

ويغيب الثنائي طارق حامد وعمر السعيد عن قائمة الفريق بسبب تراكم البطاقات.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور

أمامهما: أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي- أشرف بنشرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد- حازم إمام- عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش-حمدي علاء-إسلام جابر- محمد أشرف روقا- رزاق سيسيه-محمد أوناجم.