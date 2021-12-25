تشكيل غزل المحلة - عبده يحيى يقود الهجوم أمام الزمالك.. وأجويرو على مقاعد البدلاء

أعلن محمد عودة مدرب غزل المحلة عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الزمالك اليوم السبت.

ويلتقي المحلة مع الزمالك ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

الزمالك يتواجد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود رضا

خط الدفاع: يحيى حامد – محمد فتح الله – معاذ الحناوي – إيهاب سمير

خط الوسط: أحمد عفيفي – حميد ماو

أمامهما: إبراهيما كونيه – باولن فوافي – هشام عادل

الهجوم: عبده يحيى