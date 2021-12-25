تقرير: رافينيا على الأبواب.. بايرن ميونيخ يحسم صفقته الشتوية

يقترب البرازيلي رافينيا جناح ليدز يونايتد الإنجليزي من الانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني في سوق الانتقالات الشتوية الذي سيبدأ مع بداية العام الجديد.

وبحسب "تي إن تي سبورتس" البرازيلية فإن رافينيا سينتقل إلى ميونيخ في صفقة تقدر بقرابة 50 مليون يورو.

يتزامن ذلك مع بداية الموسم في البرازيل، حيث سيحظى نادي أفاي بمبلغ 1.5 مليون يورو من هذه الصفقة، نظير حق الرعاية، حيث كان أول أندية مسيرته.

ورحل رافينيا عن أفاي في شتاء 2016 إلى فيتوريا جيماريش البرتغالي، حيث تم تصعيده في الصيف، ثم انتقل إلى سبورتينج لشبونة في صيف 2018 مقابل 6.5 مليون يورو.

قيمة وصلت إلى قرابة 3 أضعاف في الصيف التالي، حيث انتقل إلى ستاد رين الفرنسي مقابل 21 مليون يورو في 2019، قبل أن يصل إلى ليدز مقابل 18.6 مليون يورو في أكتوبر 2020.

ويحتل ليدز المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة بعد بداية سيئة للموسم، عكس الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز التاسع.