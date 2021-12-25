بعد انضمامه للمنتخب.. مدرب حراس الإسماعيلي يوجه نصائحه لـ محمد فوزي

وجه سيد توفيق مدرب حراس الإسماعيلي نصائحه لحارس مرمى الفريق محمد فوزي بعد انضمامه للقائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2021.

واختار كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر محمد فوزي بين 40 لاعب في القائمة الأولية للمنتخب والتي سيتم تقليصها إلى 28 لاعب قبل نهاية شهر ديسمبر.

وقال توفيق في تصريحات للصحفيين: "أتوقع أن يكون لمحمد فوزي شأن كبير في المستقبل، والعمل والاجتهاد وتقديم الأفضل دائما في التدريبات هو السبيل الأوحد لأي حارس مرمى يرغب في أن يكون مميزا وهو ما ينطبق بالفعل علىه".

وتابع "تواجد فوزي حتى إذا كان في القائمة المبدئية يعود إلى توفيق الله سبحانه وتعالى بجانب جهد وتعب كبير خلال فترة طويلة ورتكيز على التفاصيل الصغيرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف الكبيرة".

وأردف "محمد الشناوي هو من سيكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر في أمم إفريقيا نظرا لخبراته السابقة مع فريقه على الصعيد المحلي والقاري بجانب مشاركته مع المنتخب، ولكن كرة القدم علمتنا عدم وجود أي ثوابت وأن هناك دائما العديد من المتغيرات".

وأضاف "إدوارد ميندي حارس تشيلسي والمرشح للفوز بأحسن حارس في العالم هو الأفضل في إفريقيا من وجهة نظري".

وشدد "منتخب مصر لديه خبرات وباع كبير في إفريقيا وأتوقع وصوله لأدوار متقدمة من البطولة على الرغم من وجود منتخبات قوية منافسة مثل الجزائر صاحبة سلسلة اللا هزيمة، وأيضا المغرب، والكاميرون، وكوت ديفوار".

وأتم "منتخب مصر تحت قيادة كيروش أصبح لديه قاعدة كبيرة من اللاعبين وهو يصب في مصلحة المنتخب الي نتمنى له التوفيق وإسعاد الشعب المصري".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والمقرر بدايتها يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من نيجيريا، وغينيا بيساو، والسودان.