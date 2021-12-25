بعد تأجيل الدوري.. الإسماعيلي يبحث عن مباراة ودية

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 17:40

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يبحث الجهاز الإداري بالإسماعيلي عن تنظيم مباراة ودية للفريق خلال الأسبوع الجاري بعد قرار رابطة الدوري المصري بتأجيل مباريات الدوري.

وقررت رابطة الدوري المصري تأجيل مباريات المسابقة من يوم 27 ديسبمر حتى 6 فبراير بعد تأكيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها.

وطلب خوان براون مدرب الإسماعيلي من الجهاز الإداري البحث عن مباراة ودية خلال الأسبوع الجاري بديلا لمباراة الدوري ليجهز الفريق لعودة المنافسة.

أخبار متعلقة
مران الأهلي- تدريبات منفردة لـ معلول وأيمن أشرف.. وعودة صلاح محسن الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 12 الدرجة الثانية - أسوان يتنزع الصدارة من كيما.. وشحاتة يشاهد المنيا من المدرجات

ويستعد الإسماعيلي لكأس رابطة الدوري والذي أعلنت الرابطة بدايته يوم 8 يناير بدون اللاعبين الدوليين.

ويحتل الإسماعيسلي حاليا المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين فقط بعد خوضه سبع مباريات.

الإسماعيلي
نرشح لكم
مران الأهلي- تدريبات منفردة لـ معلول وأيمن أشرف.. وعودة صلاح محسن مباشر في الدوري - سموحة (1) (0) طلائع الجيش.. بداية الشوط الثاني خطأ إكرامي يحرم بيراميدز من الصدارة المؤقتة تشكيل الدوري - مروان وحسين فيصل يقودان سموحة.. وميدو جابر في هجوم طلائع الجيش
أخر الأخبار
حوار - جريليش: اللعب في مانشستر سيتي أصعب مما توقعت.. وهذا هو الفارق بين دوري الأبطال والدوري 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإعلان عن الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات اتحاد الكرة 21 دقيقة | مصر
إصابة الشيخاوي بقطع في الرباط الصليبي 37 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
تقرير: رافينيا على الأبواب.. بايرن ميونيخ يحسم صفقته الشتوية 39 دقيقة | ميركاتو
بعد انضمامه للمنتخب.. مدرب حراس الإسماعيلي يوجه نصائحه لـ محمد فوزي 41 دقيقة | مصر
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 12 ساعة | الدرجة الثانية
بعد تأجيل الدوري.. الإسماعيلي يبحث عن مباراة ودية ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي- تدريبات منفردة لـ معلول وأيمن أشرف.. وعودة صلاح محسن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 2 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 3 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 4 تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب