بعد تأجيل الدوري.. الإسماعيلي يبحث عن مباراة ودية

يبحث الجهاز الإداري بالإسماعيلي عن تنظيم مباراة ودية للفريق خلال الأسبوع الجاري بعد قرار رابطة الدوري المصري بتأجيل مباريات الدوري.

وقررت رابطة الدوري المصري تأجيل مباريات المسابقة من يوم 27 ديسبمر حتى 6 فبراير بعد تأكيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها.

وطلب خوان براون مدرب الإسماعيلي من الجهاز الإداري البحث عن مباراة ودية خلال الأسبوع الجاري بديلا لمباراة الدوري ليجهز الفريق لعودة المنافسة.

ويستعد الإسماعيلي لكأس رابطة الدوري والذي أعلنت الرابطة بدايته يوم 8 يناير بدون اللاعبين الدوليين.

ويحتل الإسماعيسلي حاليا المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين فقط بعد خوضه سبع مباريات.