مران الأهلي- تدريبات منفردة لـ معلول وأيمن أشرف.. وعودة صلاح محسن

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 17:34

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مران الأهلي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني على الاجتماع باللاعبين وشرح نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.

وقاد موسيماني لاعبي الفريق في فقرات تدريبية متنوعة في بداية المران، شهدت حماسا كبيرا من الجميع.

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وخصص كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فقرات بدنية متنوعة للاعبين خلال فقرات المران.

وانتظم صلاح محسن في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي خضع لها في الفترة الماضية وتأدية برنامج تأهيلي.

وأدى الثنائي علي معلول وأيمن أشرف جلسة تدريبات بدنية واستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق تحت إشراف مدرب الأحمال للتخلص من الإجهاد العضلي.

واختتم موسيماني فقرات المران بتقسيمة قوية بين أكثر من فريق من اللاعبين.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في ‏بطولة كأس العرب الأخيرة راحة أمس من التدريبات؛ للتخلص من حالة الإجهاد بعد ‏مشاركتهم في كأس العرب، ثم مع الفريق في كأس السوبر الإفريقي.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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