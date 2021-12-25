مباشر في الدوري - سموحة (1) (0) طلائع الجيش

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 17:21

كتب : FilGoal

سموحة - الصور من حساب سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة بين سموحة وطلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وكانت المباراة تأجلت في وقت سابق بسبب سوء الأحوال الجوية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

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انتهت

ق 66: إنذار ثاني لمحمد ناصف وبطاقة حمراااء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تغيير في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بمشاركة أحمد سمير بدلا من أحمد عبد الرحمن زولا.

ق 40: القائم يعاند مروان حمدي ويمنع هدف سموحة الثاني.

ق 33: عرضية من الجهة اليسرى وركلة مقصية من خالد حشادي لاعب الجيش تمر بجوار القائم.

ق 29: تمريرة من حليمو إلى عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء وتسديدة الأخير تمر بجوار القائم دون خطورة.

ق 28: عرضية من الجهة اليسرى عن طريق محمد ناصف ورأسية تأتي سهلة في يد الحارس.

ق 14: جووول أووول في المباراة.. عرضية من عبد الرحمن عامر ورأسية من حليمو تسكن شباك محمد بسام.

بداية اللقاء

سموحة طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
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