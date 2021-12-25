خطأ إكرامي يحرم بيراميدز من الصدارة المؤقتة

تعادل بيراميدز مع إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بيترو سبورت في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمود وادي هدف بيراميدز، بينما سجل إبراهيم يحيي هدف إنبي.

التشكيل

بدأ إيهاب جلال المباراة بعبد الله السعيد ورمضان صبحي لقيادة خط الهجوم، بينما عاد مروان داوود لتشكيل إنبي بعد الغياب عن المباراة الماضية.

جون إيبوكا يقود هجوم إنبي ⚪ محمود وادي يقود هجوم بيراميدز 🔵 تشكيل الفريقين في الدوري المصري 👇 pic.twitter.com/IJNzw5z3tb — FilGoal (@FilGoal) December 25, 2021

كان بيراميدز هو صاحب المحاولة الأولى بعد عرضية من محمد حمدي قابلها إريك تراوري بتسديدة ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة الـ 34 حاول تراوري مرة أخرى تسجيل الهدف الأول ولكن عرصية أحمد توفيق مرت من أمامه بغرابه.

وتقدم محمود وادي بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة الـ 41 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا ارتباك داخل الملعب.



























وفي الشوط الثاني تمكن إبراهيم يحيي من إدراك التعادل لإنبي مستغلا خطأ قاتل من شريف إكرامي حارس بيراميدز الذي وقعت الكرة من يده ليضعها يحيي في المرمى في الدقيقة الـ 48.

وكاد محمد حمدي أن يضيف الثاني لبيراميدز في الدقيقة الـ 57 بعد امطلاقه من الناحية اليسرى ليسدد كرة جاءت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الـ 77 سدد رمضان صبي تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ولكن القائم الأيمن تدخل مرة أخرى وحال بينه وبين الهدف.

واحتسب حكم المباراة 8 دقائق وقت بدل من الضائع بسبب استغراق علاج محمود جاد حارس إنبي لفترة طويلة.

وكاد جاد أن يهدي بيراميدز الهدف الثاني في الوقت القاتل بعد تمريرة خاطئة نحو إبراهيم عادل الذي فشل في تسديد الكرة داخل المرمى.

بذلك التعادل ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 17 في المركز الثاني بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، كما ارتفع رصيد إنبي للنقطة التاسعة في المركز الـ 11.