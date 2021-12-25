بعد غياب شهر.. جالاتا سراي يعود لسكة الانتصارات بمشاركة مصطفى محمد

فاز جالاتا سراي على ضيفه أنطاليا سبور بهدفين دون رد اليوم السبت في الجولة 19 من الدوري التركي.

وشارك مصطفى محمد مهاجم مصر في المباراة كاملة مع ناديه جالاتا سراي الذي عاد لسكة الانتصارات بعد غياب شهر كامل.

وتعادل جالاتا سراي 4 مرات وخسر في مباراتين خلال آخر 6 مواجهات، قبل أن يقفز للمركز الثامن في ترتيب الدوري بإسقاط أنطاليا ويصبح رصيده 27 نقطة.

وشارك مصطفى في المباراة رقم 28 مع جالاتا سراي في الموسم الجاري وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويلعب مصطفى لجالاتا سراي معارا من الزمالك حتى نهاية يونيو 2022.

وسيلعب جالاتا سراي ضد دينزلي سبور يوم الثلاثاء في كأس تركيا ثم ينضم مصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس إفريقيا 2021.

واستدعى كارلوس كيروش مدرب مصر، المهاجم مصطفى محمد، ضمن قائمة أولية للبطولة قوامها 40 لاعبا.

وستتقلص القائمة إلى 23 لاعبا يخوضون الكأس القارية.