إي إس بي إن: ليفربول بصدد تقديم عرض قياسي لـ محمد صلاح

قالت شبكة ESPN التلفزيونية الأمريكية إن نادي ليفربول سيقدم عرضا قياسيا لأسطورته محمد صلاح أملا في تمديد عقده.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وينتهي العقد الحالي لصلاح (29 عاما) في 2023، ويسعى ليفربول جاهدا لتمديده في أقرب وقت للحفاظ على هدافه.

وذكرت الشبكة أن ليفربول سيعرض على صلاح راتبا هو الأكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي سيمنح صلاح، وفقا للعقد الجديد، 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وهو راتب أكبر من الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو أيقونة مانشستر يونايتد، والذي يتقاضى ما يقرب من 400 ألف إسترليني أسبوعيا.

وفي وقت سابق شدد صلاح قائد مصر أن مسألة تجديد عقده تعتمد على ليفربول، في إشارة إلى أن النادي الإنجليزي عليه تقدير قيمة الجناح الأيمن.

بينما قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن "تجديد عقد لاعب مثل صلاح ليست مسألة سهلة"، وأشار إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين الطرفين.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول.

خلال هذه الحقبة توج نجم بازل وفيورنتينا وروما السابق بأربعة ألقاب.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2017 و2018 وكان هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018 و2018-2019.

وجاء صلاح ثالثا في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم عام 2018.

واحتل المركز الرابع والسادس في 2019 و2020.

وينافس 10 نجوم على الجائزة في العام الحالي.