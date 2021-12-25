تشكيل الدوري - مروان وحسين فيصل يقودان سموحة.. وميدو جابر في هجوم طلائع الجيش

أعلن سموحة وطلائع الجيش تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: عبد الرحمن عامر - رجب نبيل – أحمد رمضان - خالد عبد الفتاح

الوسط: محمد عبد العاطي – محمد حليمو – محمد كناريا

الهجوم: حسين فيصل – عبد الكبير الوادي – مروان حمدي

بينما طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: علي الفيل - علي محمد - محمد ناصف - محمد أنور

الوسط: عمرو السيسي - حسن مجدي - علي حمدي - أحمد عبد الرحمن

الهجوم: ميدو جابر - خالد هشادي

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بينما طلائع الجيش السادس عشر ورصيده 5 نقاط.