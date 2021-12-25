تشكيل الدوري - مروان وحسين فيصل يقودان سموحة.. وميدو جابر في هجوم طلائع الجيش
السبت، 25 ديسمبر 2021 - 16:16
كتب : FilGoal
أعلن سموحة وطلائع الجيش تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل سموحة:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: عبد الرحمن عامر - رجب نبيل – أحمد رمضان - خالد عبد الفتاح
الوسط: محمد عبد العاطي – محمد حليمو – محمد كناريا
الهجوم: حسين فيصل – عبد الكبير الوادي – مروان حمدي
بينما طلائع الجيش:
حراسة المرمى: محمد بسام
الدفاع: علي الفيل - علي محمد - محمد ناصف - محمد أنور
الوسط: عمرو السيسي - حسن مجدي - علي حمدي - أحمد عبد الرحمن
الهجوم: ميدو جابر - خالد هشادي
وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.
ويحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بينما طلائع الجيش السادس عشر ورصيده 5 نقاط.