تشكيل الدوري - مروان وحسين فيصل يقودان سموحة.. وميدو جابر في هجوم طلائع الجيش

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 16:16

كتب : FilGoal

سموحة - الصور من حساب سموحة

أعلن سموحة وطلائع الجيش تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

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الدفاع: عبد الرحمن عامر - رجب نبيل – أحمد رمضان - خالد عبد الفتاح

الوسط: محمد عبد العاطي – محمد حليمو – محمد كناريا

الهجوم: حسين فيصل – عبد الكبير الوادي – مروان حمدي

بينما طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: علي الفيل - علي محمد - محمد ناصف - محمد أنور

الوسط: عمرو السيسي - حسن مجدي - علي حمدي - أحمد عبد الرحمن

الهجوم: ميدو جابر - خالد هشادي

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بينما طلائع الجيش السادس عشر ورصيده 5 نقاط.

سموحة طلائع الجيش الدوري المصري
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