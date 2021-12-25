هزيمة رابعة على التوالي لفريق أحمد ياسر ريان

فاز قاسم باشا على ضيفه ألتاي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول اليوم السبت في الجولة الـ 19 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة غياب أحمد ياسر ريان الذي شاهدها بالكامل من على مقاعد بدلاء ألتاي.

تقدم ريان دونك لقاسم باشا في الدقيقة الـ 34 بعد متابعة لركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة الـ 52 أهدر أموت بوزوك ركلة جزاء لقاسم باشا تصدى لها الحارس ماتيوس ليس بنجاح.

وشهدت الدقيقة الـ 67 طرد كيبرال كارايل ظهير أيمن ألتاي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأضاف بوزوك الهدف الثاني لقاسم باشا في الدقيقة الـ 88 بعد هجمة مرتدة أنهاها في المرمى، ليلحق بألتاي الهزيمة الرابعة تواليا في الدوري.

المباراة كانت الأخيرة لأحمد ياسر ريان مع ألتاي في بطولة الدوري التركي قبل بداية معسكر منتخب مصر استعدادا لخوض كأس أمم إفريقيا 2021.

وجاء ريان في القائمة التمهيدية المكونة من 40 لاعب الذين اختارهم كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر استعدادا لخوض البطولة.

ومن المنتظر أن تبدأ البطولة المقامة في الكاميرون يوم 9 يناير المقبل.

وأوقع القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من غينيا بيساو، ونيجيريا، والسودان.