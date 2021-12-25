تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد أساسي أمام أنطاليا سبور

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 13:54

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يبدأ مصطفى محمد كأساسي مع جالاتا سراي للمرة الثامنة هذا الموسم.

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي تشكيل فريقه لمواجهة أنطاليا سبور بعد قليل في الدوري التركي.

تشكيل جالاتا سراي شهد البدء بـ مصطفى محمد كأساسي للمرة الثامنة هذا الموسم.

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وشارك مصطفى محمد في 27 مبارا هذا الموسم بمختلف البطولات، منهم 16 في الدوري، وبدأ فيهم بـ 8 مباريات فقط.

ويملك مصطفى محمد خمسة أهداف فقط هذا الموسم، سجلهم جميعا في الدوري التركي.

وستكون المباراة هي الأخيرة لـ مصطفى محمد مع جالاتا سراي، قبل أن ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2021.

كان كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر قد أعلن ضم مصطفى محمد في القائمة المبدئية للفراعنة، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا في الكاميرون.

الدوري التركي جالاتا سراي مصطفى محمد
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