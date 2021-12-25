حارس إنجلترا السابق: صلاح الأفضل في 2021.. لا ينال تقديرا كافيا

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 13:11

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول

أشاد ديفيد سيمان حارس مرمى إنجلترا وأرسنال السابق بمحمد صلاح أيقونة مصر وليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويرى سيمان أن صلاح (29 عاما) كان اللاعب الأفضل خلال العام الحالي، وذلك بعد أدائه المذهل مع ليفربول.

وقال سيمان عبر HITC:"بالنسبة لي هناك لاعب يفوق الجميع في العام الحالي، وهو صلاح".

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وأضاف "يواصل التألق ولا ينال تقديرا كافيا".

وخسر صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم لصالح هاري كين نجم توتنام بفارق هدف وحيد.

لكنه يتربع الآن على قمة هدافي الموسم الحالي برصيد 15 هدفا.

وجاء صلاح سابعا في جائزة الكرة الذهبية وينافس 10 نجوم على جائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

محمد صلاح
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