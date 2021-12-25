تشكيل الدوري - إيبوكا وشكشك يقودان إنبي.. ورمضان والسعيد في هجوم بيراميدز

أعلن إنبي وبيراميدز تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: مروان داوود - محمد حامد - إبراهيم يحيى - علي فوزي

الوسط: مصطفى شكشك - مصطفى جمال - محمد مرسي - خالد رضا - مهاب ياسر

الهجوم: جون إيبوكا

بينما بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي – علي جبر – أحمد توفيق – أحمد فتحي

الوسط: إريك تراوري - نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

الهجوم: محمود وادي

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل إنبي المركز 11 في ترتيب الدوري ورصيده 8 نقاط بينما بيراميدز الثاني ورصيده 16 نقطة.