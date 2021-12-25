تشكيل الدوري - إيبوكا وشكشك يقودان إنبي.. ورمضان والسعيد في هجوم بيراميدز
السبت، 25 ديسمبر 2021 - 14:01
كتب : FilGoal
أعلن إنبي وبيراميدز تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل إنبي:
حراسة المرمى: محمود جاد
الدفاع: مروان داوود - محمد حامد - إبراهيم يحيى - علي فوزي
الوسط: مصطفى شكشك - مصطفى جمال - محمد مرسي - خالد رضا - مهاب ياسر
الهجوم: جون إيبوكا
بينما بيراميدز:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: محمد حمدي – علي جبر – أحمد توفيق – أحمد فتحي
الوسط: إريك تراوري - نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - رمضان صبحي
الهجوم: محمود وادي
وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.
ويحتل إنبي المركز 11 في ترتيب الدوري ورصيده 8 نقاط بينما بيراميدز الثاني ورصيده 16 نقطة.