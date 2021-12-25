تشكيل الدوري - إيبوكا وشكشك يقودان إنبي.. ورمضان والسعيد في هجوم بيراميدز

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 14:01

كتب : FilGoal

إنبي

أعلن إنبي وبيراميدز تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: محمود جاد

أخبار متعلقة
الكشف عن حكم مباراة فيوتشر مع الأهلي أحمد ريان احتياطي مع ألتاي في آخر لقاء بالدوري قبل انطلاق معسكر مصر رئيس الاتحاد: سنضم محمود شبانة من الزمالك.. ولم نطلب ثنائي الأهلي تشكيل الزمالك المتوقع – عودة زيزو والجزيري والونش وفتوح أمام المحلة

الدفاع: مروان داوود - محمد حامد - إبراهيم يحيى - علي فوزي

الوسط: مصطفى شكشك - مصطفى جمال - محمد مرسي - خالد رضا - مهاب ياسر

الهجوم: جون إيبوكا

بينما بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي – علي جبر – أحمد توفيق – أحمد فتحي

الوسط: إريك تراوري - نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

الهجوم: محمود وادي

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل إنبي المركز 11 في ترتيب الدوري ورصيده 8 نقاط بينما بيراميدز الثاني ورصيده 16 نقطة.

إنبي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
الكورة مع سايب (3) - الأهلي يحصد السوبر الإفريقي +90.. والزمالك يتجاوز المقاولون الكشف عن حكم مباراة فيوتشر مع الأهلي تشكيل الزمالك المتوقع – عودة زيزو والجزيري والونش وفتوح أمام المحلة مواعيد مباريات اليوم 25 ديسمبر 2021.. الزمالك وبيراميدز ومهاجما مصر
أخر الأخبار
قوائم أمم إفريقيا – شيميليس بيكلي محترف وحيد ضمن كتيبة محلية كاملة لـ إثيوبيا 12 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
تشكيل الدوري - إيبوكا وشكشك يقودان إنبي.. ورمضان والسعيد في هجوم بيراميدز 23 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد أساسي أمام أنطاليا سبور 30 دقيقة | المحترفون
الكورة مع سايب (3) - الأهلي يحصد السوبر الإفريقي +90.. والزمالك يتجاوز المقاولون 44 دقيقة | مصر
حارس إنجلترا السابق: صلاح الأفضل في 2021.. لا ينال تقديرا كافيا ساعة | المحترفون
أحمد ريان احتياطي مع ألتاي في آخر لقاء بالدوري قبل انطلاق معسكر مصر ساعة | المحترفون
الكشف عن حكم مباراة فيوتشر مع الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك المتوقع – عودة زيزو والجزيري والونش وفتوح أمام المحلة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 2 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 3 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 4 تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب