أحمد ريان احتياطي مع ألتاي في آخر لقاء بالدوري قبل انطلاق معسكر مصر

يجلس أحمد ريان مهاجم مصر احتياطيا مع ناديه ألتاي أمام مضيفه قاسم باشا اليوم السبت في الجولة 19 من الدوري التركي.

وهي آخر مباراة في الدوري سيخوضها أحمد ريان مع ناديه قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر إذا اختير ضمن القائمة النهائية للفراعنة في كأس إفريقيا 2021.

وسيلعب ألتاي يوم الخميس ضد بشيكتاش في كأس تركيا ثم يواجه قيصري سبور في الدوري يوم 9 يناير.

وشارك ريان (23 عاما) في 16 مباراة مع ألتاي الذي يلعب له معارا من الأهلي.

لكنه بدأ أساسيا 6 مرات فقط.

وسجل لاعب سيراميكا كليوباترا السابق 7 أهداف مع ألتاي وأرسل تمريرة حاسمة.

ومثل منتخب مصر في 3 مباريات منها اثنتين مع المدرب الحالي كارلوس كيروش.

وانضم ريان لقائمة مبدئية للفراعنة تضم 40 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 في كأس إفريقيا.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في كأس إفريقيا بمواجهة نيجيريا في 11 يناير المقبل.