الكشف عن حكم مباراة فيوتشر مع الأهلي

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 11:10

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الأهلي بهدف طاهر محمد طاهر في مرمى الرجاء

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالدوري المصري عن حكم مباراة نادي فيوتشر ضد الأهلي.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "محمد الحنفي سيكون حكما لمباراة فيوتشر والأهلي".

ويلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

أخبار متعلقة
رئيس الاتحاد: سنضم محمود شبانة من الزمالك.. ولم نطلب ثنائي الأهلي كرة سلة - الأهلي يفوز على الجزيرة ويشعل الصدارة.. والزمالك يخسر للمباراة الخامسة تواليا طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة محمود متولي كرة طائرة - الأهلي والزمالك يواصلان سلسلة الانتصارات

وتتوقف مسابقة الدوري المصري عقب تلك المباراة، وحتى يوم 6 فبراير المقبل بسبب مشاركة مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 18 نقطة وبالعلامة الكاملة بعد الفوز في 6 مباريات.

في المقابل، يحتل فيوتشر المركز الـ13 برصيد 7 نقاط في ظهوره الأول ببطولة الدوري المصري.

الدوري المصري الأهلي فيوتشر محمد الحنفي
نرشح لكم
تشكيل الزمالك المتوقع – عودة زيزو والجزيري والونش وفتوح أمام المحلة مواعيد مباريات اليوم 25 ديسمبر 2021.. الزمالك وبيراميدز ومهاجما مصر فاركو يوضح موقفه من ضم محمد صبحي نهائيا عامر حسين يكشف سبب تأجيل مباريات الدوري ومواعيد كأس الرابطة
أخر الأخبار
الكشف عن حكم مباراة فيوتشر مع الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك المتوقع – عودة زيزو والجزيري والونش وفتوح أمام المحلة 47 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد: سنضم محمود شبانة من الزمالك.. ولم نطلب ثنائي الأهلي 54 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات اليوم 25 ديسمبر 2021.. الزمالك وبيراميدز ومهاجما مصر ساعة | الدوري المصري
فاركو يوضح موقفه من ضم محمد صبحي نهائيا 11 ساعة | الدوري المصري
عامر حسين يكشف سبب تأجيل مباريات الدوري ومواعيد كأس الرابطة 11 ساعة | الدوري المصري
عبد المنصف: أدعم صبحي سليمان.. وعودتي للمنتخب قد تكون شيء عظيم 12 ساعة | الدوري المصري
تقرير تونسي: مهاجم فيوتشر يتقدم بشكوى ضد ناديه السابق 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 2 جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 3 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر باللقب 4 تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب