الكشف عن حكم مباراة فيوتشر مع الأهلي

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالدوري المصري عن حكم مباراة نادي فيوتشر ضد الأهلي.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "محمد الحنفي سيكون حكما لمباراة فيوتشر والأهلي".

ويلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري عقب تلك المباراة، وحتى يوم 6 فبراير المقبل بسبب مشاركة مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 18 نقطة وبالعلامة الكاملة بعد الفوز في 6 مباريات.

في المقابل، يحتل فيوتشر المركز الـ13 برصيد 7 نقاط في ظهوره الأول ببطولة الدوري المصري.