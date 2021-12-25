رئيس الاتحاد: سنضم محمود شبانة من الزمالك.. ولم نطلب ثنائي الأهلي

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 10:53

كتب : FilGoal

محمود شبانة

قال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد إنه اقترب من التعاقد مع المدافع محمود شبانة الذي انتدبه الزمالك في الصيف الماضي لكن لم يقيده بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وصرح مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "نريد مدافعين، أحدهما من خارج مصر والآخر من الداخل. اللاعب من داخل مصر هو محمود شبانة من الزمالك، وقع لنا بعد تفاوضي مع مسؤولي ناديه، ننتظر أن ينهي أموره مع الزمالك".

ولم يستطع شبانة، لاعب أسوان السابق، المشاركة مع الزمالك بسبب حرمان الأخير من قيد لاعبين جدد حتى صيف 2022.

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ونفى مصيلحي مفاوضته للأهلي للحصول على محمود عبد المنعم "كهربا" وعمار حمدي قائلا:"كيف ينتقد جمهور صفقات النادي؟ هذا كلام مضحك، مصر كلها تعرف ماذا فعلنا للفريق. هناك أزمة تواجه الأندية الشعبية، بعنا 3 لاعبين بـ11 مليون جنيه، وفي المقابل تعاقدنا مع سعيدو سيمبوري بتسعة ملايين، وضممنا مصطفى مسعد بسبعة ملايين، هذا بخلاف تجديد تعاقد لاعبين بأكثر من 25 مليون جنيه".

وأبدى مصيلحي حزنه من قلة جمهور الفريق الذي حضر لقاء المصري يوم الجمعة والذي حسمه زعيم الثغر بهدف في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف "خجلان من جمهور الاتحاد، لا يجوز أن نتحجج بأمور واهية، كيف يكون جمهور المصري في الإسكندرية أكثر من الاتحاد؟ جمهور فاركو أكثر من الاتحاد".

واستمر "نظمنا رحلات من الشاطبي حتى ملعب برج العرب، وفي النهاية جاء 90 فردا فقط. لماذا يعزف الجمهور عن الحضور؟ وفي المقابل حضر جمهور بورسعيد من آخر الدنيا. لا أستطيع الحصول على التطعيم بدلا من المشجع، أرجو مؤازرة الفريق".

وبفوزه على المصري ارتقى الاتحاد للمركز السادس في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 12 نقطة.

محمود شبانة الزمالك الاتحاد
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