فاركو يوضح موقفه من ضم محمد صبحي نهائيا

أوضح عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو على إمكانية ضم محمد صبحي حارس الزمالك بشكل نهائي.

ويلعب صبحي معارا الموسم الجاري من الزمالك إلى فاركو.

وقال مدير الكرة بنادي فاركو: "ضممنا صبحي بنظام الإعارة بنية البيع مقابل 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى 20 مليون جنيه تُفعل قبل نهاية الدوري بأسبوع واحد".

وأضاف عبر قناة المحور: "شراء عقد الحارس يعود لمجلس إدارة النادي".

وأتم "صبحي موجود معنا ويشعر بالراحة نفسيا ويقدم مستوى كبير ولديه طموحات كبيرة وهو مستقبل حراسة المرمى في مصر".

صبحي البالغ 22 عاما شارك في 8 مباريات مع فاركو الذي يخوض أول مواسمه في الدوري المصري واستقبل 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 3.