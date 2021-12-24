تقرير تونسي: مهاجم فيوتشر يتقدم بشكوى ضد ناديه السابق

تقدم أيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر الحالي بشكوى ضد النجم الساحلي فريقه السابق من أجل مستحقاته المتأخرة.

وانضم الصفاقسي إلى فيوتشر قادما من النجم الساحلي مطلع الموسم الجاري بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

وبحسب موقع "Foot 24" التونسية فأن الجناح تقدم بشكوى ضد ناديه السابق من أجل مستحقاته المالية المقدرة بـ 250 ألف دينار (تعادل مليون جنيه و366 ألف جنيه).

ويلعب أيمن الصفاقسي في مركز المهاجم وتوج صاحب الـ25 عاما بلقب هداف الدوري التونسي في الموسم المنصرم بواقع تسعة أهداف.

وسجل إجمالا الصفاقسي الموسم المنقضي 10 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات خلال 29 مباراة.

وقاد التونسي فريقه الجديد فيوتشر لتحقيق أول فوز في تاريخه بالدوري المصري عندما سجل في الجولة الأولى أمام فاركو.