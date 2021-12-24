كرة سلة - الأهلي يفوز على الجزيرة ويشعل الصدارة.. والزمالك يخسر للمباراة الخامسة تواليا

أشعل الأهلي صراع سباق قمة منافسات دوري سوبر السلة رجال بعد الفوز على الجزيرة، فيما خسر الزمالك حامل اللقب مباراته الخامسة على التوالي.

فوز الأهلي في مباراة القمة على الجزيرة أشعل الصراع في ظل تساوي 4 فرق في المقدمة بنفس الرصيد بعد مرور 5 جولات.

الأهلي فاز على الجزيرة بنتيجة 85-66.

وخسر الزمالك حامل اللقب مباراته الخامسة على التوالي بالسقوط أمام سموحة الذي حقق فوزه الأول في الموسم بنتيجة 74-72.

في المقابل فاز الاتحاد السكندري على مصر للتأمين بنتيجة 97-79، وفاز المصرية للاتصالات على سبورتنج بنتيجة 69-65.

نتائج الجولة الخامسة

الاتحاد السكندري 97-79 مصر للتأمين

المصرية للاتصالات 69-65 سبورتنج

سموحة 74-72 الزمالك

الأهلي 85-66 الجزيرة

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي وهكذا حتى النهائي.

ترتيب دوري سوبر السلة رجال بعد مرور 5 جولات

الأهلي – 9 نقاط

الجزيرة – 9 نقاط

الاتحاد السكندري – 9 نقاط

الاتصالات – 9 نقاط

مصر للتأمين - 7 نقاط

سبورتنج – 6 نقاط

سموحة – 6 نقاط

الزمالك – 5 نقاط