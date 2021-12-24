إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والمحلة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 22:19

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - إبراهيم نور الدين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات السبت من الدوري المصري.

وسيدير إبراهيم نور الدين مباراة الزمالك مع غزل المحلة، فيما يعاونه سمير جمال، وأحمد صالح، فيما سيكون حسني سلطان حكما رابعا.

وسيتولى عبد العزيز السيد مهمة حكم الفيديو، ويعاونه رجب محمد.

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من جهة أخرى، يدير نادر قمر الدولة مباراة إنبي مع بيراميدز، ويعاونه محمد عبد العظيم، ومصطفى عثمان، فيما سيكون خالد الغندور حكما للفيديو.

ويدير محمد الصباحي مباراة سموحة مع طلائع الجيش، فيما سيكون عمرو الشناوي حكما للفيديو.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثامنة الجارية، من أجل مشاركة مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

الدوري المصري الزمالك غزل المحلة
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