دربي المتوسط سكندري.. مابولولو ينصر الاتحاد ويكتب خسارة المصري الأولى في الدوري

عاد الاتحاد السكندري لفرض سيطرته على دربي المتوسط أمام المصري البورسعيدي بالفوز بهدف دون مقابل في قمة الجولة الثامنة من الدوري.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أجوستينو مابولولو.

زعيم الثغر عاد لتحقيق الانتصارات في الدربي بعدما توقفت في آخر 3 مواجهات بخسارتين وتعادل، إذ يعود آخر فوز للاتحاد على المصري في أكتوبر 2019.

حسام حسن المدير الفني للاتحاد حقق أول انتصار له على المصري في الدوري كمدرب منذ نوفمبر 2010 عندما كان مدربا للزمالك في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين لم يفز على الفريق البورسعيدي رفقة الاتحاد وبيراميدز وسموحة.

وسقط المصري في فخ الخسارة الأولى له محليا مع معين الشعباني بعد 7 مباريات عرف خلالها 3 انتصارات و4 تعادلات، وتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وارتقى الاتحاد 5 مراكز بفوزه الثالث بعدما وصل للنقطة الـ 12 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وزاحم الأنجولي مابولولو كل من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي وبيرسي تاو لاعب الأهلي في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 5 أهداف لكل لاعب.





















التشكيل

عوضت عودة محمد عنتر ومحمد عبد اللطيف جريندو غياب أحمد الشيخ وأحمد حمودي في الهجوم.

وبدأ عمرو مرعي في الهجوم أساسيا بدلا من الغائب أوستن أموتو بسبب الإصابة.

في المقابل عاد محمد عبد المنصف لحراسة عرين الاتحاد، وقاد الأنجولي أجوستينو مابولولو هجوم زعيم الثغر.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، وفي الدقيقة 18 أهدر عمرو مرعي برأسية فرصة الهدف الأول والتي مرت أعلى العارضة.

وبنفس الطريقة أهدر مرعي فرصة هدف آخر في الدقيقة 27 من ركلة ثابتة نفذها التونسي إلياس الجلاسي.

وبعد دقيقة واحدة سدد فريد شوقي كرة صاروخية أبعدها محمد عبد المنصف ببراعة بأطراف أصابعه لركنية.

وفي الدقيقة 31 مرت تسديدة الجلاسي من ركلة ثابتة بجوار القائم الأيمن لعبد المنصف.

الحكم في الدقيقة 39 احتسب ركلة جزاء لصالح محمد عنتر عقب عرقلته داخل منطقة الجزاء وبعد 3 دقائق من مطالعة تقنية الفيديو أُلغي القرار.

ظهور الاتحاد الأول في الدقائق الـ 45 الأولى على مرمى المصري جاء مزدوجا، عصام ثروت تألق في التصدي لتسديدة كريم الديب من داخل المنقطة وبعدها مباشرة مرت رأسية مابولولو بجوار القائم.

في الشوط الثاني انعكست الأمور.

لم ينتظر الاتحاد سوى دقيقة ليسجل هدف اللقاء الوحيد، كرة بينية من الغاني ساليفو مورو إلى بنجامين بواتينج الذي توغل إلى داخل منطقة الجزاء في هجمة مرتدة وأرسل عرضية أودعها مابولولو في الشباك.

عاد المصري من جديد للهجوم وتلك المرة بحثا عن التعادل.

سدد فريد شوقي كرة صاروخية مرت أعلى عارضة عبد المنصف في الدقيقة 52.

وبعد 12 دقيقة تصدى عبد المنصف لرأسية من عمرو مرعي بعد عرضية متقنة من أحمد شديد قناوي من الجهة اليسرى.

وقبل مرور ربع ساعة على نهاية اللقاء، تحصل كريم الديب على الكرة داخل منطقة جزاء المصري وسدد كرة جاءت سهلة في يد عصام ثروت.

مابولولو كاد أن ينفرد بصدارة هدافي الدوري بعد عرضية من خالد الغندور من الجهة اليمنى، لكن تسديدة الأنجولى جاءت بعيدة عن مرمى زعيم القنال.

وسدد البديل أحمد عادل ميسي كرة صاروخية بعد مراوغة مدافع المصري من خارج منقطة الجزاء تعامل معها ثروت ببراعة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

نتيجة انتهت بها المباراة ليحقق حسام حسن أول فوز له على المصري في الدوري منذ نوفمبر 2010.